Calciomercato Lazio, Murgia verso la Spal: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO LAZIO CESSIONI MURGIA SPAL / “Dobbiamo prima pensare alle cessioni e poi agli acquisti”. È questo il diktat in casa Lazio. Aspettando rinforzi sulla fascia destra, a Formello si pensa a sfoltire la rosa. Caceres, accostato al Bologna, potrebbe trasferirsi in Giappone nei prossimi giorni. Rossi e Lombardi sono finiti in prestito al Venezia, mentre Minala è tornato alla Salernitana.

Sul piede di partenza c’è anche. Il centrocampista, impiegato poco da Simone, potrebbe trovare spazio alla. Una destinazione gradita purché a Ferrara venga preso in considerazione dall’allenatore. Per questo motivo la Lazio è intenzionata a proporre un prestito superiore ai 6 mesi. Non è escluso che il classe ‘97 il prossimo giugno possa essere usato come pedina di scambio per arrivare a