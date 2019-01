CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA RAMSEY / A una settimana dalla chiusura della sessione invernale, si intensifica il lavoro della Juventus tra entrate e uscite. Ieri Paratici ha incontrato a Milano gli agenti di Medhi Benatia, voglioso di trovare più spazio altrove: il club ha ribadito all'entourage la volontà di non privarsene a metà stagione anche per le difficoltà nel reperire un sostituito all'altezza in pochi giorni; il difensore, dal canto suo, ha sul tavolo un'importante offerta dei qatarioti dell'Al-Duhail oltre alle sirene che arrivano da Germania (Borussia Dortmund e Schalke), Francia (Marsiglia) e Inghilterra (Arsenal e Fulham). Da valutare anche il futuro di Spinazzola, nel mirino di Bologna e Parma: il d.s. ducale, Faggiano, ieri ha incontrato i bianconeri per chiedere informazioni sull'esterno difensivo e su Moise Kean, giovane attaccante che la Juventus non vorrebbe cedere a gennaio.

Calciomercato Juventus, da Ramsey a Darmian: le ultime in entrata

Tuttavia, in questa sessione di calciomercato la rosa dipotrebbe vedere l'arrivo al fotofinish di altri campioni: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

In casa Juventus sono ore calde anche per Ramsey, fuoriclasse in scadenza con l'Arsenal già preso per l'estate prossima: l'obiettivo dei bianconeri è portarlo a Torino già in questa sessione invernale, con gli inglesi che hanno abbassato la loro richiesta fino a circa 11 milioni di euro, cifra più consona per dare un'accelerata alla trattativa. Per le corsie esterne della difesa, invece, i nomi caldi restano Darmian del Manchester United ed Emerson del Chelsea, per i quali non si sono registrati concreti passi avanti: solo l'acquisto di uno dei due darebbe il via libera alla cessione di Spinazzola. Da non scartare, inoltre, l'idea Otamendi dal Manchester City, considerando il malumore del centrale argentino per il poco spazio concessogli da Guardiola. In questo mercato invernale, quindi, si attendono ore bollenti per la società juventina, impegnata tra acquisti e cessioni.



