INTER SASSUOLO DE ZERBI / E' un Roberto De Zerbi soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di 'DAZN' per commentare il pareggio tra Inter e Sassuolo: "Una partita dove ci siamo ritrovati, non nel gioco dove non ci siamo mai persi, ma nella voglia di lottare e soffrire da squadra vera.

Sono molto soddisfatto, così come sono soddisfatto di aver ritrovato alcuni giocatori meglio, mi riferisco a".

DIFESA - "La curiamo anche di più della fase offensive. Siamo tra le squadre che hanno chiuso più partite senza gol, poi quando ci siamo sfaldati ne abbiamo presi tanti. Ma è anche il percorso di una squadra giovane. La maturità l'acquisiranno: abbiamo giocatori forti e che ci tengono al lavoro, arriverà il momento della crescita".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui