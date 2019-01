CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO/ Jadon Sancho è uno dei giovani più promettenti del calcio europeo.

Trequartista attualmente in forza al Borussia Dortmund, il classe 2000 è stato accostato a molti top club del Vecchio Continente per la prossima stagione, fra i quali spicca la Juventus , sempre attenta nella programmazione e nell'acquisto di talenti dall'enorme potenziale. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Proprio di Sancho ha parlato Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund, ai microfoni di 'ESPN': "Jadon rimarrà con noi anche la prossima stagione. Penso che questo club sia il posto migliore per favorire la sua crescita".

