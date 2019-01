CALCIOMERCATO NAPOLI UFFICIALE KONATE / Accostato recentemente anche al Napoli, per acquistare ora Ibrahima Konate servirà certamente un importante esborso economico.

Il giovane difensore francese ha infatti rinnovato il proprio contratto con il

A comunicarlo è stato proprio il club tedesco, che ha annunciato come il 19enne Konate abbia prolungato il contratto sino al giugno 2023. "Siamo molto felici di aver raggiunto un accordo per il rinnovo - afferma Ralf Ragnick, tecnico del Lipsia - Siamo convinti del potenziale di Konate e siamo sicuri che farà grandi cose con questa maglia in futuro".

