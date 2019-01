CALCIOMERCATO MILAN PIATEK PREZIOSI REAL MADRID / Krzysztof Piatek obiettivo numero uno del Milan. Con Higuain sempre più verso il Chelsea e Morata diretto in Spagna, destinazione Atletico Madrid, i rossoneri puntano al polacco del Genoa come primo nome per il reparto offensivo. Su di lui però è forte l'interesse del Real Madrid, che per gennaio punta ad un rinforzo in attacco visto lo scarso rendimento offensivo della prima parte di stagione.

Il Milan però continua a lavorare sul fronte Piatek, conche partirà in ritardo per Gedda proprio per concentrarsi sul mercato.

CLICCA QUI per avere tutte le informazioni sul mercato del Milan.

Secondo quanto riporta 'Sportmediaset.it', il presidente Preziosi avrebbe aperto le porte ai rossoneri, che stanno lavorando per un prestito con diritto di riscatto e potrebbero usufruire dello sponsor di Adriano Galliani. Il Genoa vorrebbe un obbligo a 50 milioni di euro e sembra disposto ad attendere una nuova offensiva del Real Madrid. Se non dovesse arrivare un'offerta adeguata dagli spagnoli, Piatek andrà al Milan non appena Higuain sarà ceduto al Chelsea. Un aggiornamento potrebbe verificarsi dopo la Supercoppa, intanto i rossoblù pensano a Balotelli per sostituire il centravanti polacco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui