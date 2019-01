CALCIOMERCATO INTER ICARDI REAL MADRID / Il grande gelo tra Wanda Nara e l'Inter per il rinnovo di Icardi ha subito innescato una serie di indiscrezioni sul futuro dell'attaccante argentino. Come da noi anticipato, le parti sono lontane e questo sta ovviamente incoraggiando gli estimatori del calciatore. Tra i club maggiormente interessati, c'è sicuramente il Real Madrid. Non a caso Wanda ha parlato di recente di ottimi rapporti con due big spagnole.

Ma c'è chi si spinge oltre. Secondo 'Don Balon', viste le difficoltà incontrate nel raggiungere un'intesa, la dirigenza blanca avrebbe addirittura già trovato un accordo totale con il calciatore. Stando al portale spagnolo, per Icardi è pronto un ingaggio da 12-15 milioni di euro per le prossime sei stagioni. Attivare la clausola da 110 milioni di euro in estate non rappresenta un problema per il club spagnolo

