CALCIOMERCATO UDINESE SERIE B - Sempre più club di Serie A guardano ai talenti della serie cadetta per rinforzarsi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non fa eccezione l', pronta a giocare d'anticipo sulle altre società italiane per aggiudicarsi già a gennaio un giocatore molto ambito... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE SU SERIEBNEWS