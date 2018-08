CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Il calciomercato in Italia (in entrata) è appena terminato, Simone Inzaghi nella conferenza stampa di oggi ha assicurato che resterà alla Lazio, ma tornano già a farsi sentire i rumours su un futuro di Sergej Milinkovic-Savic lontano da Roma: in Spagna, infatti, 'Marca' assicura che il centrocampista biancoceleste può lasciare la società capitolina per 70 milioni di euro.

Il calciatore è inserito nella lista degli obiettivi utili per ilin questo finale di mercato in Spagna (che chiuderà a fine agosto).

La cifra di 70 milioni, ad ogni modo, è molto inferiore alla richiesta economica sempre ribadita da Lotito (nell'ultima intervista il presidente biancoceleste ha dichiarato che Milinkovic-Savic costa più di quanto ha speso il Manchester United per Pogba, cioè 110 milioni) e quindi appare difficile che l'eventuale affare possa chiudersi a questa quota.