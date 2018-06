INTER RONALDO CUPER / Il ricordo di quel 5 maggio 2002 è ancora vivo nella mente di tanti tifosi dell'Inter, ma non solo. Ricordate le lacrime di Ronaldo, il 'Fenomeno', a fine partita? Il brasiliano poi salutò, anche per 'colpa' del tecnico Hector Cuper con il quale non ha avuto un gran rapporto. Anzi.

A 16 anni di distanza, intervistato da 'Globo Esporte', Ronaldo torna ad attaccare l'ex allenatore nerazzurro ora alal guida dell'Egitto protagonista al Mondiale: "Senza dubbio è stato il peggiore allenatore che io abbia mai avuto, la mia storia nell’Inter è finita male per colpa sua. Eppure lui ha continuato, evidentemente ha l'agente migliore del mondo. Nel 2002 stavo recuperando dall'operazione al ginocchio, volevo giocare ma non avevamo un buon rapporto. Mai avrei pensato di chiedere al presidente di scegliere tra me ed il tecnico. Con mia grande sorpresa, però scelse l'allenatore".