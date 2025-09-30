DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 30 settembre

Tutte le notizie di giornata riguardanti il mondo del calcio, con costanti aggiornamenti: dal campionato di Serie A, alle sfide delle italiane in Europa

Si chiude la quinta giornata di Serie A dopo i posticipi del lunedì, che hanno visto la prima vittoria del Parma (ai danni del Torino) e il roboante tris esterno della Lazio sul campo del Genoa.

Dal campionato alle coppe europee, non c’è sosta nella nuova settimana del palinsesto calcistico: questa sera tocca subito a Inter e Atalanta, impegnate in Champions League entrambe in casa rispettivamente contro Slavia Praga e Club Brugge. Intanto, sulla questione stadio a Milano, il Consiglio comunale ha dato il via libera alla cessione dell’area di San Siro a Milan e Inter.

LIVE

08:45 Inter, le scelte di Chivu contro lo Slavia Praga Inter in campo questa sera in Champions League nel match contro lo Slavia Praga: diverse novità per Chivu, che in attacco comunque dovrebbe affidarsi ala coppia Lautaro Martinez-Thuram. Probabile formazione (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic; Lautaro Martinez, Thuram.