Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 30 settembre

Foto dell'autore

Tutte le notizie di giornata riguardanti il mondo del calcio, con costanti aggiornamenti: dal campionato di Serie A, alle sfide delle italiane in Europa

Si chiude la quinta giornata di Serie A dopo i posticipi del lunedì, che hanno visto la prima vittoria del Parma (ai danni del Torino) e il roboante tris esterno della Lazio sul campo del Genoa.

Chivu
Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

Dal campionato alle coppe europee, non c’è sosta nella nuova settimana del palinsesto calcistico: questa sera tocca subito a Inter e Atalanta, impegnate in Champions League entrambe in casa rispettivamente contro Slavia Praga e Club Brugge. Intanto, sulla questione stadio a Milano, il Consiglio comunale ha dato il via libera alla cessione dell’area di San Siro a Milan e Inter.

LIVE

Inter, le scelte di Chivu contro lo Slavia Praga

Inter in campo questa sera in Champions League nel match contro lo Slavia Praga: diverse novità per Chivu, che in attacco comunque dovrebbe affidarsi ala coppia Lautaro Martinez-Thuram.

Probabile formazione (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic; Lautaro Martinez, Thuram.

 

San Siro, via libera a Milan e Inter per il nuovo stadio

Via libera nella notte del comune di Milano alla vendita dell’area San Siro a Milan e Inter: le due società pianificheranno adesso la costruzione del nuovo stadio al posto del Meazza.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie