Inter, Chivu fischietta e cambia mezza squadra: almeno 5 novità in Champions | VIDEO CM.IT

L’Inter torna subito in campo dopo la vittoria in campionato sul campo del Cagliari: le possibili scelte di Chivu per la sfida di Champions League al Meazza contro lo Slavia Praga

Sorrisi ma anche tanta concentrazione ad Appiano Gentile per l’allenamento di rifinitura dell’Inter in vista della sfida di Champions contro lo Slavia Praga.

Cristian Chivu fischietta mente sistema le sagome per l’allenamento dei suoi giocatori, con il tecnico che contro la squadra ceca cercherà la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa.

L’Inter all’esordio in Europa aveva portato a casa un preziosissimo successo sul campo dell’Ajax, scacciando via la crisi di inizio stagione dopo i due ko di fila contro Udinese e Juventus. Clima sereno alla Pinetina, dopo aver superato il periodo delicato in campionato.

Inter, c’è lo Slavia in Champions: la probabile formazione di Chivu

Nella trasferta di Cagliari sono arrivate ulteriori certezze per Chivu, che ha ritrovato un Lautaro Martinez in grande spolvero. Il capitano guiderà l’attacco, mentre l’allenatore nerazzurro valuterà se far rifiatare almeno dall’inizio il gemello Thuram. Pronto nel caso Bonny per affiancare il ‘Toro’ argentino.

👀 #Inter – Chivu fischietta e sorride: gruppo al completo per la rifinitura di Champions. Dal 1’ tornano Sommer, Acerbi, Dumfries e Dimarco 🎥 @GiokerMusso #InterSlavia pic.twitter.com/zPuoiaDCyD — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 29, 2025

A centrocampo, al posto di Mkhitaryan, ballottaggio tra Sucic e Frattesi con il croato al momento favorito. Nelle retrovie, invece, Bisseck insidia Akanji. Rispetto alla gara con il Cagliari, comunque, ci saranno almeno altri quattro cambi nell’undici titolare di Chivu: tra i pali torna Sommer, si rivede Acerbi al centro della difesa, mentre sugli esterni si riprendono una maglia dal primo minuto Dumfries e Dimarco.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic; Lautaro Martinez, Thuram.