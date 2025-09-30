Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Colpo ‘alla Mbappe’, Marotta spiazza tutti prima di Inter-Slavia Praga

Foto dell'autore

Quando “uno Mbappe” in Italia? Risponde Marotta prima di Inter-Slavia Praga: le dichiarazioni del presidente nerazzurro

Beppe Marotta, Presidente dell’Inter, è tornato a parlare alla stampa prima del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Il numero uno dei nerazzurri risponde anche sul mercato.

Marotta ai microfoni di Sky Sport (screenshot) – calciomercato.it

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Marotta ha esordito commentando l’ultimo bilancio chiuso in positivo: “Devono essere ricavi strutturali. L’obiettivo di un club italiano oggi è la sostenibilità finanziaria, raggiungendo anche risultati sportivi di qualità. Noi ci siamo riusciti, abbiamo avuto un percorso virtuoso molto importante. E abbiamo avuto ricavi straordinari. Questo è il modello ed è l’obiettivo anche per questa stagione”.

Quando si potrà comprare uno come Mbappe? Sarebbe una pazzia per un club italiano, non siamo in grado di fare operazioni del genere. – ha subito chiarito il presidente dell’Inter – Oggi in Italia c’è un campione che è Modric ma arriva a fine carriera. Le italiane non si possono permettere certi acquisti. Dobbiamo valorizzare i nostri giovani e questo prodotto giovanile ripagherà con i risultati”.

Inter, Marotta sul nuovo stadio: “Siamo felici e soddisfatti”

Almeno per il momento, dunque, tutte le big di Serie A sono ancora lontanissime da colpi di tale portata. Un primo passo per l’Inter, però,  è rappresentato dal nuovo stadio.

Stadio San Siro
Nuovo San Siro, tutta la verità (Foto LaPresse) – calciomercato.it

“Nuovo stadio? Decisione molto tribolata ma siamo felici e soddisfatti. Ora inizio percorso arduo e pieno di difficoltà. Noi abbiamo Kathrine Ralph che è molto preparata, il Milan ha Scaroni. – ha concluso Marotta – Sono sicuro che questo percorso ci darà grandi soddisfazioni. Era un obiettivo prioritario. Milan e Inter agiscono in trasparenza e nell’interesse di Milano. Lo stadio è un valore aggiunto, porterà lavoro e turisti. Operiamo nell’interesse della collettività milanese”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie