Addio anticipato alla Juve: Vlahovic regala a Tudor il nuovo centrocampista

Tiene sempre banco il futuro alla Continassa del bomber serbo, che potrebbe salutare la ‘Vecchia Signora’ nel mercato di gennaio

Nuova frenata della Juventus, che non vince da tre partite tra campionato e Champions League. Nuovi pari contro l’Atalanta per i bianconeri di Tudor, attesi adesso da uno snodo importante in Europa nella tana del Villarreal.

Juve che convince ancora a metà palesando diversi limiti difensivi e in mezzo al campo, con Koopmeiners che fatica ad alzare il livello malgrado la fiducia della società e del tecnico Tudor.

Inoltre l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ è alle prese con il rebus attacco, visto che il croato non ha ancora designato il centravanti titolare della sua Juventus. David e Openda per il momento non si sono inseriti nel migliore dei modi, mentre Vlahovic incide solo a partita in corso.

Calciomercato Juventus, intreccio serbo: Vlahovic porta Milinkovic-Savic a Torino

Proprio il futuro del centravanti continua a tenere banco alla Continassa e al momento non ci sono sviluppi su un eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2026. Ad oggi non sono in programma incontri con gli agenti di Vlahovic e tutto lascia presagire un divorzio a parametro zero a fine stagione. Attenzione però alle sorprese e alla finestra di gennaio, con il Dg Comolli che proverà a capire i margini per un addio anticipato dell’ex Fiorentina per non rischiare di perderlo da svincolato la prossima estate.

Il numero nove annovera corteggiatori all’estero, specialmente in Premier League e Liga. Nessuno però al momento ha affondato il colpo, ma in vista della sessione invernale del mercato potrebbero esserci delle novità. Vlahovic a bilancio nella stagione in corso pesa oltre 40 milioni di euro tra ammortamento e ingaggio, con la Juve che in caso di cessione risparmierebbe un bel tesoretto da reinvestire successivamente in entrata per rinforzare la rosa di Tudor. Specialmente in mezzo al campo, dove la squadra ha palesato non poche difficoltà.

La partenza a gennaio di Vlahovic (valutato 15-20 milioni) sarebbe quindi funzionale per un innesto in mediana, dove uno dei nomi sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera è quello del connazionale Sergej Milinkovic-Savic. L’ex Lazio potrebbe lasciare l’Al-Hilal e l’Arabia Saudita, con la Juventus sulle sue tracce nelle ultime settimane.