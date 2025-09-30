Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio anticipato alla Juve: Vlahovic regala a Tudor il nuovo centrocampista

Foto dell'autore

Tiene sempre banco il futuro alla Continassa del bomber serbo, che potrebbe salutare la ‘Vecchia Signora’ nel mercato di gennaio

Nuova frenata della Juventus, che non vince da tre partite tra campionato e Champions League. Nuovi pari contro l’Atalanta per i bianconeri di Tudor, attesi adesso da uno snodo importante in Europa nella tana del Villarreal.

Vlahovic, tiene banco il futuro alla Juve
Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it

Juve che convince ancora a metà palesando diversi limiti difensivi e in mezzo al campo, con Koopmeiners che fatica ad alzare il livello malgrado la fiducia della società e del tecnico Tudor. 

Inoltre l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ è alle prese con il rebus attacco, visto che il croato non ha ancora designato il centravanti titolare della sua Juventus. David e Openda per il momento non si sono inseriti nel migliore dei modi, mentre Vlahovic incide solo a partita in corso.

Calciomercato Juventus, intreccio serbo: Vlahovic porta Milinkovic-Savic a Torino

Proprio il futuro del centravanti continua a tenere banco alla Continassa e al momento non ci sono sviluppi su un eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2026. Ad oggi non sono in programma incontri con gli agenti di Vlahovic e tutto lascia presagire un divorzio a parametro zero a fine stagione. Attenzione però alle sorprese e alla finestra di gennaio, con il Dg Comolli che proverà a capire i margini per un addio anticipato dell’ex Fiorentina per non rischiare di perderlo da svincolato la prossima estate.

milinkovic-savic
Sergej Milinkovic-Savic (LaPresse) – Calciomercato.it

Il numero nove annovera corteggiatori all’estero, specialmente in Premier League e Liga. Nessuno però al momento ha affondato il colpo, ma in vista della sessione invernale del mercato potrebbero esserci delle novità. Vlahovic a bilancio nella stagione in corso pesa oltre 40 milioni di euro tra ammortamento e ingaggio, con la Juve che in caso di cessione risparmierebbe un bel tesoretto da reinvestire successivamente in entrata per rinforzare la rosa di Tudor. Specialmente in mezzo al campo, dove la squadra ha palesato non poche difficoltà. 

La partenza a gennaio di Vlahovic (valutato 15-20 milioni) sarebbe quindi funzionale per un innesto in mediana, dove uno dei nomi sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera è quello del connazionale Sergej Milinkovic-Savic. L’ex Lazio potrebbe lasciare l’Al-Hilal e l’Arabia Saudita, con la Juventus sulle sue tracce nelle ultime settimane. 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie