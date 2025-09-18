Urlo Vlahovic, da esubero a indispensabile: cosa succede ora alla Juventus

Il centravanti serbo protagonista anche nella notte di Champions entrando dalla panchina. Come può cambiare il suo futuro in bianconero

Yildiz pennella e incanta, con Dusan Vlahovic a spaccare la partita con il suo ingresso in campo nella ripresa del match di Champions contro il Borussia. E non è una novità nella gestione Tudor…

Il bomber di lusso e di scorta, capace di fare la differenza entrando a gara in corso. Sempre a segno da subentrante, mentre non ha lasciato il segno nell’unica presenza giocata da titolare contro l’Inter. “Chi entra ha la stessa importanza dei titolari. Bel segnale di Dusan e degli altri, così è tanta roba“, ha tenuto a sottolineare Tudor in conferenza stampa sul numero 9 e sulle frecce a disposizione dalla panchina.

Vlahovic ne è un esempio lampante e sta trascinando la Juve a suon di reti con un ruolo part-time in questo avvio di stagione. L’ex Fiorentina ha messo a referto 4 reti (oltre all’assist per Kelly ieri sera) in 141 minuti, alla media di 1 gol ogni 35 minuti.

Vlahovic si riprende la Juve: gli scenari sul futuro

Numeri da urlo, come il boato di tutto l’Allianz Stadium al momento dell’ingresso in campo di Vlahovic e sulle reti segnare dal numero nove, che certifica l’amore ritrovato con il popolo della ‘Vecchia Signora’.

E pensare che il serbo per tutta l’estate è rimasto sulla porta della Continassa con le valigie pronte, prima della permanenza (forzata o meno) alla Juventus. Niente Milan e Premier per Vlahovic, che adesso sta facendo le fortune di Tudor in bianconero. Da esubero ad alfiere dello scacchiere juventino, il passo è breve: il serbo ha sempre avuto la fiducia del tecnico e ha riscalato in fretta le gerarchie del reparto offensivo. Questa Juve non può fare a meno di Vlahovic e non è da escludere che anche la dirigenza torni sui propri passi e decida di proporre il rinnovo al giocatore.

La soluzione più probabile appare sempre un divorzio a fine stagione e un addio quindi a parametro zero, con l’Inter che resta vigile, considerando le difficoltà nel trovare una quadra rispetto alle altissime richieste dell’agente. L’ingaggio di Vlahovic pesa oltre 23 milioni lordi sul bilancio e il centravanti non sembra al momento propenso ad abbassare le pretese. Lo strano caso di Dusan Vlahovic alla Juve…