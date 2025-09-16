Le due facce della Juve: Koopmeiners fischiato, boato per Vlahovic

Il numero 9 entra nella ripresa e trascina la Juventus, mentre l’olandese continua a deludere malgrado la fiducia di Tudor

Succede ancora una volta di tutto all’Allianz Stadium, con un’altra rimonta folle della Juventus dopo l’incredibile 4-3 in campionato contro l’Inter.

Stavolta finisce 4-4 con il Borussia Dortmund all’esordio stagionale in Champions League, con i bianconeri di Tudor che recuperano due reti di svantaggio dopo un pazzo recupero. Al 96’ Kelly fa esplodere lo Stadium, con la Juve che era sotto di due reti fino al 91’ di gioco.

Impatto decisivo sulla contesa da parte di Dusan Vlahovic: doppietta per il centravanti serbo e assist vincente per il pareggio finale appunto di Kelly. Tudor salta di gioia a bordocampo, mentre il numero nove si riappropria dell’amore dei tifosi che gli hanno dedicato un’ovazione al momento dell’ingresso in campo e urlato il suo nome sul 2-2 della ‘Vecchia Signora’.

Juventus ancora al cardiopalma: lo speaker confonde Kelly per Adzic

Vlahovic protagonista al pari ovviamente di Kenan Yildiz, faro e luce della Juventus anche nella notte di Champions.

Pennellata ‘alla Del Piero’ per il numero dieci e filtrante al bacio per Vlahovic, oltre a tante giocate di classe a incantare il pubblico dell’Allianz Stadium. L’altra faccia della medaglia invece è ancora Koopmeiners, nonostante la fiducia di Tudor che lo ha confermato titolare per la seconda partita consecutiva. L’olandese, a parte qualche guizzo, rimane lento e macchinoso, sparando in tribuna nel secondo tempo a tu per tu con Kobel. Fischi impetuosi per ‘Koop’ al momento del cambio con Locatelli, a certificare il malcontento del popolo juventino nei suoi confronti.

Nel folle finale di partita, inoltre, c’è spazio anche per l’abbaio dello speaker dello stadio, che sbaglia il marcatore del 4-4. Kelly per un attimo – anche sui maxischermi – diventa Adzic , eroe del Derby d’Italia di sabato scorso in campionato. É successo davvero di tutto (ancora una volta) all’Allianz Stadium…