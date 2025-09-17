Juventus, Tudor attacca l’arbitro: “Ci ha danneggiato! Meglio contro l’Inter”

La Juve riacciuffa il Borussia Dortmund ancora all’ultimo respiro: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in conferenza stampa

Juventus ancora al cardiopalma dopo lo spettacolare 4-3 di sabato sconto nel Derby d’Italia contro l’Inter. Stavolta finisce 4-4 contro il Borussia Dortmund in Champions League, ma anche stasera le emozioni non sono certamente mancate (eufemismo) all’Allianz Stadium.

Altra serata folle per la ‘Vecchia Signora’ e Igor Tudor, che apre la conferenza post partita rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Quale Juve mi è piaciuta di più tra sabato e oggi? Contro l’Inter perché abbiamo vinto (sorride)… Sono soddisfatto però anche della Juve di questa sera, incontravamo una squadra fortissima e con grandi giocatori. Tre giorni fa abbiamo speso tante energie: i ragazzi hanno dato il massimo, gli faccio i complimenti”.

Tudor elogia poi Vlahovic e i subentrati: “Ha dato un bel segnale, così come gli altri che sono entrati dalla panchina. Tutti possono essere importanti entrando a gara in corso. Questa è tanta roba“.

Juventus-Borussia, Tudor in conferenza: “Sempre la stessa domanda su Koopmeiners”

A deludere è invece ancora Teun Koopmeners, fischiato dal pubblico al momento della sostituzione: “Non voglio commentare, mi fate sempre la domanda su di lui… Ho scelto i giocatori che ritenevo più adatti, stiamo facendo delle rotazioni in ogni partita perché si gioca tanto”, sottolinea Tudor.

Un alto tema che preoccupa sono i troppi gol subiti, 7 nelle ultime due gare: “Non so dare una spiegazione, c’è anche il fattore stanchezza visto che in tre giorni abbiamo incontrato due squadre di livello mondiale come Inter e Borussia. All’intervallo i ragazzi erano morti, Yildiz era talmente stanco che sarebbe dovuto uscire. Però non credo che ci saranno in futuro altre partite come le ultime due”.

Tudor infine punta il dito sull’arbitro Letexier: “Ci ha danneggiato. C’era un rigore per noi, mentre il loro non c’era. Questo va detto. Oggi non ha avuto una grande giornata“, conclude l’allenatore croato dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium.