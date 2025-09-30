Thuram fa la differenza, ma poi si fa male: tremano l’Inter e Chivu

Infortunio per l’attaccante francese nel secondo tempo, al momento del 3-0 nerazzurro: il figlio d’arte costretto al cambio
Marcus Thuram è incontenibile, ma fa preoccupare l’Inter e Chivu nel secondo tempo del match di Champions League contro lo Slavia Praga.
L’attaccante francese è il migliore in campo per i nerazzurri, confezionando il 2-0 di Dumfries oltre al tacco delizioso per Bastoni nel tris di Lautaro Martinez, quest’ultimo autore di una doppietta nella serata del Meazza. Il figlio d’arte però, proprio in occasione del 3-0 per l’Inter, sente tirare la parte posteriore della coscia sinistra ed è costretto subito a lasciare zoppicante il terreno di gioco. Momento dolceamaro per Thuram, felice per la rete di capitan Lautaro ma allo stesso tempo preoccupato per il problema fisico accusato qualche secondo prima.
Il nazionale transalpino viene consolato dai compagni ed esce dal campo dopo una smorfia di dolore girandosi verso Chivu in panchina. Thuram ha rimediato una contrattura muscolare, da valutare negli accertamenti dei prossimi giorni: Chivu e l’Inter incrociano le dita.