Fiorentina, risposta a Trevisani e attacco a Pioli: “Non ci sta capendo niente” | ESCLUSIVO

Focus sui viola nell’ultima puntata di TI AMO CALCIOMERCATO

Nuova ricca puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Oggi l’ospite è stato il giornalista di fede viola Dario Baldi. Naturalmente con lui abbiamo parlato della Fiorentina, che ha iniziato malissimo la stagione raccogliendo appena 3 punti nelle prime cinque giornate di Serie A.

Kean e compagni sono la delusione di questo primo scorcio di campionato. La squadra non gira, nonostante gli investimenti nello scorso calciomercato. Il primo a essere sotto accusa è Stefano Pioli, tornato a Firenze dopo la non entusiasmante parentesi in Arabia con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

“La Fiorentina sembra una coppia di conviventi che non riescono più a fare l’amore”, ha dichiarato a TI AMO CALCIOMERCATO Dario Baldi, il quale pensa però che “Pioli non deve esonerato, ma fin qui non ci sta capendo niente”. Ma è difficile che avvenga, perlomeno a breve, visto la riluttanza di Commisso a cambiare allenatore in corso tenendone così più di uno a libro paga.

Finora in campionato la Fiorentina non ha ancora vinto una partita. Nell’ultimo weekend ha raccolto uno scialbo 0-0 nel derby col Pisa: “Abbiamo pareggiato rubando – ha tuonato Baldi – È stato un furto in piena regola, uno scontro salvezza pareggiato rubando”. In effetti in un paio di episodi di Pisa-Fiorentina sono arrivate decisioni arbitrali sfavorevoli ai nerazzurri.

Poi Baldi ha brevemente replicato al telecronista Riccardo Trevisani, il quale a ‘Cronache di Spogliatoio’ ha sostanzialmente detto che i tifosi della Fiorentina non lasciano lavorare in maniera tranquilla gli allenatori: “Lui ha generalizzato, ma dovete sapere che la Curva Fiesole criticò Italiano solo dopo la finale di Atene, alla terza finale persa. L’anno scorso Palladino venne criticato insieme a Pradè perché si poteva fare di più. Poi ha preso Pioli, che ha la stampa amica…”.

Chi al posto di Pioli? “C’è solo un nome: Spalletti”

Ma chi al posto di Pioli in caso di esonero? “Ora c’è solo un nome, Luciano Spalletti, che può tirarti fuori dalla melma come Ranieri l’anno scorso con la Roma”. Chiosa su Comuzzo, in estate a un passo dalla cessione. Il centrale è rimasto, ma con Pioli non sta trovando spazio: “Via a gennaio? Se ci danno 10 milioni, è un miracolo…”.