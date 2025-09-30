Bremer, Thuram, Yildiz: triplo rebus per Tudor tra Champions e Milan

La Juve attesa dalla sfida in casa del Villarreal dopo i tre pareggi consecutivi tra campionato e coppa. Tanti dubbi per il tecnico bianconero

Vigilia europea per la Juventus, che domani sera sarà impegnata in Spagna nella tana del Villarreal per il secondo match della fase a campionato della Champions League.

Tudor e i bianconeri vogliono ritrovare la vittoria che manca da tre partite e all’esordio in Europa hanno impattato contro il Borussia Dortmund nel ‘folle’ 4-4 dell’Allianz Stadium. Juve poco convincente nelle ultime uscite in campionato, bloccata sul pari sia dal Verona che dall’Atalanta.

Manca al momento equilibrio e solidità alla squadra di Tudor, atteso da due esami importanti adesso tra Villarreal e Milan prima della sosta di ottobre. Il tecnico croato apporterà dei correttivi già nella trasferta di Champions, dove sono attese diverse novità.

Juventus, rifinitura decisiva per Bremer e Thuram. Yildiz a riposo?

Ad iniziare dal centro dell’attacco, dove potrebbe scoccare nuovamente l’ora di Jonathan David. Il canadese è stato l’escluso eccellente delle ultime uscite e contro l’Atalanta è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina.

Tudor valuta nel tridente offensivo di dare un turno di riposo all’inamovibile Yildiz anche in chiave Milan, mentre recupera Conceicao che è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo alla Continassa. Il tecnico pensa a delle rotazioni massicce in attacco dove c’è abbondanza, mentre rischia di perdere sia Bremer che Thuram per la sfida contro il Villarreal. Nulla di preoccupante per il brasiliano, affaticato e costretto al cambio con l’Atalanta, ma che potrebbe riposare e sedere in panchina in Champions.

Cautela massima per Bremer e non ri rischierà nulla neanche per Thuram, alle prese con con indolenzimento al polpaccio. Tudor scioglierà le riserve soltanto dopo la rifinitura di questa mattina prima della partenza per la Spagna e pensa a una coppia di centrocampo formata da Locatelli e Koopmeiners.