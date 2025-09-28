Atalanta
Juve, paura per Bremer e Thuram: come stanno in vista di Champions e Milan

In casa bianconera c’è tensione per le condizioni del difensore brasiliano e del centrocampista francese in vista delle prossime gare

Il pareggio in rimonta contro l’Atalanta è il secondo 1-1 consecutivo in campionato per la Juventus, dopo quello ottenuto sul campo del Verona.

Bremer durante il riscaldamento
Juventus, tensione per le condizioni di Bremer e Thuram

Un pari che ha impedito ai bianconeri di superare momentaneamente il Napoli. Nel corso della sfida contro i bergamaschi, Igor Tudor ha sostituito Gleison Bremer facendo entrare Juan Cabal, autore proprio del gol del pareggio. L’uscita dal campo del brasiliano ha destato parecchia preoccupazione nell’ambiente bianconero, così come la sostituzione di Khephren Thuram, che ha lasciato il campo al 58′, una ventina di minuti prima di Bremer. Una preoccupazione dovuta anche a quelli che sono i prossimi impegni in casa Juve: i bianconeri scenderanno in campo mercoledì sul campo del Villarreal e poi domenica prossima ospiteranno in casa il Milan dell’ex Allegri. Da casa Juve però arrivano buone notizie in merito a quelle che sono le condizioni dei due calciatori.

Quella di Bremer sarebbe stata un’uscita precauzionale. Il brasiliano ha sentito un leggero fastidio al ginocchio operato lo scorso anno e ha preferito uscire. Per Thuram si tratta invece di un indolenzimento al polpaccio, ma la situazione non è preoccupante. Da capire se Tudor vorrà rischiare entrambi mercoledì, ma la sensazione è che per la gara contro il Milan possano entrambi esserci.

