PAGELLE E TABELLINO INTER-SLAVIA PRAGA 3-0: Thuram incontenibile, Bisseck non convince

Voti, top e flop della sfida di San Siro, valevole per la prima fase della Champions League. Rotonda vittoria per la squadra di Chivu: doppietta per capitan Lautaro Martinez

Tutto facile per l’Inter, che al Meazza liquida con un secco 3-0 lo Slavia Praga nel secondo match della prima fase della Champions League.

Gara senza storia in favore dei nerazzurri di Chivu, sempre in controllo del match e in discesa dopo l’uno-due nel primo tempo di Lautaro Martinez e Dumfries. Il capitano centra la doppietta a inizio ripresa, mentre Thuram marca la differenza e fa ammattire la difesa ceca. Chance per Bisseck che però non convince, disastroso Stanek tra i pali dello Slavia.

Le pagelle di Inter-Slavia Praga: Lautaro rapace, Stanek sciagurato

INTER

TOP: Thuram 8 – Tambureggiante e incontenibile quando parte palla al piede, come dimostra il doppio passo alla Ronando (il ‘Fenomeno’) che ha mandato al bar la difesa ospite e regalato il 2-0 a Dumfries. Nella ripresa si inventa anche il tacco che porta al tris firmato da capitan Lautaro Martinez. Non paga la stanchezza degli impegni ravvicinati e giustamente Chivu non ci pensa proprio a toglierlo dal suo undici titolare. L’uomo in più di questo avvio di stagione: l’unica nota stonata è l’infortunio alla coscia accusato dopo il 3-0 nerazzurro.

FLOP: Bisseck 5,5 – Chivu lo rilancia un po’ a sorpresa nel terzetto difensivo dopo un mese al posto di Akanji. Stavolta non combina danni, mostrando però ancora qualche incertezza. Troppo irruento a inizio ripresa, spende un giallo evitabile. Arrugginito.

Sommer 6

Bissek 5,5 (66′ Akanji 6)

Acerbi 7

Bastoni 7

Dumfries 7 (76′ Darmian SV)

Zielinski 6 (66′ Barella 6)

Calhanoglu 6,5

Sucic 7

Dimarco 6

Thuram 8 (66′ Bonny 6)

Lautaro Martinez 7,5 (66′ Esposito 6)

All. Chivu 7,5

SLAVIA PRAGA

TOP: Dorley 6 – Complicato trovare una sufficienza nello scacchiere ceco, il jolly statunitense è uno dei pochi a salvarsi. Regge l’urto finché può di fronte alla superiore caratura dei dirimpettai nerazzurri.

FLOP: Stanek 4 – Sciagurato alla mezz’ora, quando confeziona il regalo del vantaggio che Lautaro Martinez non deve neanche scartare. Il capitano non crede ai suoi occhi e indirizza la partita per la squadra di Chivu.

Stanek 4

Vicek 5

Chaloupek 5,5

Zima 4,5

Hashioka 5 (83′ Chytil SV)

Doudera 5 (49′ Mbodji 5)

Dorley 6

Zafeiris 5

Sadilek 5 (46′ Schranz 5)

Provod 5,5 (70′ Cham 5,5)

Kusej 4,5 (46′ Chory 5)

All. Trpisovsky 5

Arbitro: Kavanagh 6,5

Champions League, il tabellino di Inter-Slavia Praga

Due vittorie in altrettante gare di Champions League per l’Inter, a punteggio pieno in classifica con sei punti dopo il successo odierno contro lo Slavia Praga. Lautaro e Dumfries lanciano Chivu in Europa: l’unica nota negativa è l’infortunio a Thuram, migliore in campo.

INTER-SLAVIA PRAGA 3-0

30′ e 65′ Lautaro Martinez; 34′ Dumfries

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (66′ Akanji), Acerbi, Bastoni; Dumfries (76′ Darmian), Zielinski (66′ Barella), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram (66′ Bonny), Lautaro Martinez (66′ Esposito). A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi. Allenatore: Chivu

Slavia Praga (4-5-1): Stanek; Vicek, Chaloupek, Zima, Hashioka (83′ Chytil); Doudera (49′ Mbodji), Dorley, Zafeiris, Sadilek (Schranz), Provod (70′ Cham); Kusej (46′ Chory). A disposizione: Markovic, Rezek, Boril, Sanyang, Moses, Toula, Prekop. Allenatore: Trpisovsky

Arbitro: Kavanagh (Inghilterra)

VAR: Gillett (Austria)

Ammoniti: Bisseck (I), Schranz (S), Lautaro Martinez (I)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 62.317 spettatori (2.752 nel settore ospiti) al Meazza per la sfida di Champions League.