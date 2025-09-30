Inter, il caso non è ancora chiuso: “Toglietelo dal campo”

Inter sul velluto nel primo tempo di Champions contro lo Slavia Praga: un nerazzurro, però, fa comunque discutere i tifosi

Tutto facile per l’Inter di Chivu nel primo tempo di Champions League contro i cechi dello Slavia Praga. I nerazzurri sono già avanti per 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Dumfries.

Il capitano nerazzurro ha sfruttato un clamoroso errore in disimpegno del portiere avversario, mentre per l’esterno olandese è bastato un semplice tocco nell’area piccola su assist di Thuram. A far discutere, però, è la prestazione di Federico Dimarco, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni nei confronti del suo ex allenatore Simone Inzaghi.

Prima del match il terzino è stato criticato anche da Fabio Capello, che ha parlato così a ‘Sky Sport’: “Frecciata fuori luogo quella di Dimarco verso Inzaghi, è mancanza di rispetto verso l’allenatore ma soprattutto verso il compagno che entrava. L’allenatore fa le scelte per il bene della squadra e lo vedeva con quella autonomia. Ci sono cinque cambi, non può permettersi di fare una dichiarazione del genere, è una mancanza di rispetto”. Sui social si schierano anche i tifosi.

Inter, Dimarco non convince i tifosi: le reazioni

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Dimarco indovina un cross ogni 10 e si lamenta pure del basso minutaggio #InterSlaviaPraga — black&blue ⬛🟦⭐⭐ (@floydian64) September 30, 2025

Dimarco spiegamelo sto cross che lautaro si stava alzando #InterSlaviaPraga — Andrea. (@A_Bazzu) September 30, 2025

comunque fossi in chivu oggi toglierei dimarco dopo 60 minuti. devono imparare a stare zitti. — DeBelloGalli ⭐️⭐️ (@DeBelloGalli8) September 30, 2025

Mamma mia Dimarco una mozzarella #InterSlaviaPraga — Temptation Cryland🤘🤘 (@neverajoy_gem) September 30, 2025

vediamo Dimarco quando al 60′ verrà sostituito perché rimasto senza fiato cosa dirà a Chivu — Lorenzo De Leonardis (@LoreDeLeonardis) September 30, 2025

Dalle dichiarazioni della vigilia al campo: Dimarco continua a far discutere anche tra i tifosi nerazzurri.