Inter, il caso non è ancora chiuso: “Toglietelo dal campo”

Foto dell'autore

Inter sul velluto nel primo tempo di Champions contro lo Slavia Praga: un nerazzurro, però, fa comunque discutere i tifosi

Tutto facile per l’Inter di Chivu nel primo tempo di Champions League contro i cechi dello Slavia Praga. I nerazzurri sono già avanti per 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Dumfries.

Christian Chivu, allenatore dell'Inter
Un big nerazzurro finisce nel mirino dei tifosi: che cosa succede (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Il capitano nerazzurro ha sfruttato un clamoroso errore in disimpegno del portiere avversario, mentre per l’esterno olandese è bastato un semplice tocco nell’area piccola su assist di Thuram. A far discutere, però, è la prestazione di Federico Dimarco, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni nei confronti del suo ex allenatore Simone Inzaghi.

Prima del match il terzino è stato criticato anche da Fabio Capello, che ha parlato così a ‘Sky Sport’: “Frecciata fuori luogo quella di Dimarco verso Inzaghi, è mancanza di rispetto verso l’allenatore ma soprattutto verso il compagno che entrava. L’allenatore fa le scelte per il bene della squadra e lo vedeva con quella autonomia. Ci sono cinque cambi, non può permettersi di fare una dichiarazione del genere, è una mancanza di rispetto”. Sui social si schierano anche i tifosi.

Inter, Dimarco non convince i tifosi: le reazioni

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Dalle dichiarazioni della vigilia al campo: Dimarco continua a far discutere anche tra i tifosi nerazzurri.

