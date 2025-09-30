Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Champions League, Atalanta-Club Brugge: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra i bergamaschi di Juric e i beldi di Hayen in tempo reale

L’Atalanta ospita il Club Brugge a Bergamo in uno dei due anticipi del martedì validi per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Una sfida tra due formazioni che hanno iniziato in modo diametralmente opposto il loro cammino europeo che sarà diretta dall’arbitro norvegese Eskas.

Diretta Atalanta Club Brugge Live Champions League
Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.it

Reduci dal buon pareggio in trasferta in Serie A contro la Juventus che li fa restare imbattuti in campionato, gli orobici di Ivan Juric vanno a caccia della prima gioia anche in campo internazionale. C’è da rialzare la testa dopo il pesante ko all’esordio contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain per non rischiare di restare fuori dai primi 24 posti che valgono almeno i playoff.

I belgi di Nicky Hayen, secondi nella Jupiler Pro League dopo il successo sullo Standard Liegi e dietro l’Union Saint Gilloise prossimo avversario, puntano invece ad un altro risultato positivo dopo il successo al debutto contro il Monaco. L’ultimo precedente ufficiale risale alla passata stagione, quando i Blauw en Zwart espugnarono Bergamo col punteggio di 3-1 guadagnando la qualificazione agli ottavi di finale.

Atalanta-Club Brugge, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra Atalanta e Club Brugge live in tempo reale.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. All. Juric

CLUB BRUGGE (4-2-1-3): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Forbs, Stankovic,Sandra, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Hayen

ARBITRO: Espen Eskas (Norvegia)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Eintracht Francoforte punti 3, Paris Saint-Germain 3, Club Brugge 3, Sporting CP 3, Bayern Monaco 3, Union SG 3, Arsenal 3, Inter 3, Barcellona 3, Qarabag 3, Manchester City 3, Liverpool 3, Real Madrid 3, Tottenham 3, Borussia Dortmund 1, Juventus 1, Bayer Leverkusen 1, Bodo Glimt 1, Slavia Praga 1, Copenaghen 1, Pafos 1, Olympiacos 1, Atletico Madrid 0, Benfica 0, Marsiglia 0, Newcastle 0, Villarreal 0, Chelsea 0, Psv Eindhoven 0, Napoli 0, Ajax 0, Athletic Bilbao 0, Monaco 0, Kairat Almaty 0, Galatasaray 0, Atalanta 0.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie