DIRETTA Champions League, Atalanta-Club Brugge: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

L’Atalanta ospita il Club Brugge a Bergamo in uno dei due anticipi del martedì validi per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Una sfida tra due formazioni che hanno iniziato in modo diametralmente opposto il loro cammino europeo che sarà diretta dall’arbitro norvegese Eskas.

Reduci dal buon pareggio in trasferta in Serie A contro la Juventus che li fa restare imbattuti in campionato, gli orobici di Ivan Juric vanno a caccia della prima gioia anche in campo internazionale. C’è da rialzare la testa dopo il pesante ko all’esordio contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain per non rischiare di restare fuori dai primi 24 posti che valgono almeno i playoff.

I belgi di Nicky Hayen, secondi nella Jupiler Pro League dopo il successo sullo Standard Liegi e dietro l’Union Saint Gilloise prossimo avversario, puntano invece ad un altro risultato positivo dopo il successo al debutto contro il Monaco. L’ultimo precedente ufficiale risale alla passata stagione, quando i Blauw en Zwart espugnarono Bergamo col punteggio di 3-1 guadagnando la qualificazione agli ottavi di finale.

Atalanta-Club Brugge, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra Atalanta e Club Brugge live in tempo reale.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. All. Juric

CLUB BRUGGE (4-2-1-3): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Forbs, Stankovic,Sandra, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Hayen

ARBITRO: Espen Eskas (Norvegia)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Eintracht Francoforte punti 3, Paris Saint-Germain 3, Club Brugge 3, Sporting CP 3, Bayern Monaco 3, Union SG 3, Arsenal 3, Inter 3, Barcellona 3, Qarabag 3, Manchester City 3, Liverpool 3, Real Madrid 3, Tottenham 3, Borussia Dortmund 1, Juventus 1, Bayer Leverkusen 1, Bodo Glimt 1, Slavia Praga 1, Copenaghen 1, Pafos 1, Olympiacos 1, Atletico Madrid 0, Benfica 0, Marsiglia 0, Newcastle 0, Villarreal 0, Chelsea 0, Psv Eindhoven 0, Napoli 0, Ajax 0, Athletic Bilbao 0, Monaco 0, Kairat Almaty 0, Galatasaray 0, Atalanta 0.