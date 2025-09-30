Atalanta
Chivu predica calma: “Serve equilibrio”. Poi l’annuncio sulle condizioni di Thuram

Cristian Chivu commenta a caldo il netto successo della sua Inter contro lo Slavia Praga: le dichiarazioni nel post partita

L’Inter travolge lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League. Capitan Lautaro, autore di una doppietta, e Dumfries hanno guidato i nerazzurri nel secondo match europeo.

Cristian Chivu a ‘Sky Sport’ (screenshot) – Calciomercato.it

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Cristian Chivu ha parlato così nel post partita: “L’abbiamo trattata come una partita importante, seria. L’atteggiamento è stato giusto. C’è sempre un filo sottile, quando si perde non va bene, quando si vince c’è troppo entusiasmo. Questi ragazzi sono propositivi, bisogna anche divertirsi, senza perdere i comportamenti e l’attenzione. Mi sembra che lo stanno facendo, stanno crescendo. Il comportamento è stato corretto fin dall’inizio”.

Poi sulle condizioni di Marcus Thuram: “Lui dice un crampo, domani faremo accertamenti. Speriamo non sia niente di grave. I sette cambi rispetto a Cagliari? C’erano solo 72 ore, volevo dare la possibilità anche ad altri che sono dentro questo progetto. Qualcuno volevo farlo riposare. Ma mantenendo una squadra compatta e di qualità. Volevo dare minuti a Bisseck, a Zielinski. E sono contento di aver fatto riposare qualcuno che ha giocato molto. Devo anche pensare alla Cremonese, alle Nazionali. Molti giocheranno ancora due partite”.

