Inter sul velluto: 3-0 allo Slavia Praga e quarta vittoria consecutiva per Chivu

Tutto facile per l’Inter di Chivu: i nerazzurri spazzano via lo Slavia Praga per restare a punteggio pieno in Champions League

Continua la corsa dell’Inter di Cristian Chivu. Dopo le due sconfitte consecutive di inizio stagione contro Udinese e Juventus, i nerazzurri hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League.

Lautaro Martinez e compagni fanno due su due in Champions battendo lo Slavia Praga. I nerazzurri dominano dall’inizio alla fine e la sbloccano alla mezz’ora di gioco con Lautaro: il capitano dell’Inter approfitta di un clamoroso regalo del portiere, e dopo solo quattro minuti raddoppia Dumfries su assist di un super Thuram.

Nella ripresa segna ancora Lautaro, che finalizza una splendida azione dei padroni di casa avviata da un colpo di tacco di Thuram a liberare Bastoni. C’è qualche apprensione per le condizioni del francese, in una serata comunque sul velluto per la formazione di Chivu. L’Inter si mantiene così a punteggio pieno ed in vetta alla classifica in compagnia di Real Madrid e Bayern Monaco.

INTER-SLAVIA PRAGA 3-0: 30′, 65′ Lautaro Martínez, 34′ Dumfries

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Bayern Monaco, Real Madrid, Inter 6; Tottenham 4; Paris Saint-Germain, Marsiglia, Club Brugge, Sporting CP, Union SG, Arsenal, Barcellona, Qarabag, Manchester City, Eintracht Francoforte, Liverpool, Chelsea, Galatasaray, Atalanta 3; Bodo Glimt 2; Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Copenaghen, Pafos, Olympiacos 1; Benfica, Newcastle, Villarreal, Psv Eindhoven, Napoli, Ajax, Athletic Bilbao, Monaco, Kairat Almaty 0.