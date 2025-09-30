Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter sul velluto: 3-0 allo Slavia Praga e quarta vittoria consecutiva per Chivu

Foto dell'autore

Tutto facile per l’Inter di Chivu: i nerazzurri spazzano via lo Slavia Praga per restare a punteggio pieno in Champions League

Continua la corsa dell’Inter di Cristian Chivu. Dopo le due sconfitte consecutive di inizio stagione contro Udinese e Juventus, i nerazzurri hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League.

Lautaro Martinez sblocca Inter-Slavia Praga (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Lautaro Martinez e compagni fanno due su due in Champions battendo lo Slavia Praga. I nerazzurri dominano dall’inizio alla fine e la sbloccano alla mezz’ora di gioco con Lautaro: il capitano dell’Inter approfitta di un clamoroso regalo del portiere, e dopo solo quattro minuti raddoppia Dumfries su assist di un super Thuram.

Nella ripresa segna ancora Lautaro, che finalizza una splendida azione dei padroni di casa avviata da un colpo di tacco di Thuram a liberare Bastoni. C’è qualche apprensione per le condizioni del francese, in una serata comunque sul velluto per la formazione di Chivu. L’Inter si mantiene così a punteggio pieno ed in vetta alla classifica in compagnia di Real Madrid e Bayern Monaco.

INTER-SLAVIA PRAGA 3-0: 30′, 65′ Lautaro Martínez, 34′ Dumfries

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Bayern Monaco, Real Madrid, Inter 6; Tottenham 4; Paris Saint-Germain, Marsiglia, Club Brugge, Sporting CP, Union SG, Arsenal, Barcellona, Qarabag, Manchester City, Eintracht Francoforte, Liverpool, Chelsea, Galatasaray, Atalanta 3; Bodo Glimt 2; Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Copenaghen, Pafos, Olympiacos 1; Benfica, Newcastle, Villarreal, Psv Eindhoven, Napoli, Ajax, Athletic Bilbao, Monaco, Kairat Almaty 0.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie