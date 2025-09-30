L’Inter ha già scelto il primo colpo per il 2026: ecco le cifre

Le ultime sul mercato nerazzurro: grande acquisto in difesa, tutti i dettagli

Nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO si è parlato molto di Inter. Focus sulle prossime mosse di mercato dei nerazzurri, specialmente per quanto riguarda la difesa. Il reparto arretrato necessita di uno svecchiamento, ecco perché la dirigenza di viale della Liberazione ha iniziato da tempo a muoversi.

Proprio in difesa arriverà il primo colpo del 2026. In realtà parliamo di un calciatore che milita già nell’Inter, ovvero Manuel Akanji. Nel programma in onda sul canale Youtube di CM.IT, la nostra direttrice Eleonora Trotta ha rivelato che “l’Inter ha già informato il Manchester City del fatto che eserciterà il diritto di riscatto sul cartellino del nazionale svizzero”, fissato a circa 15 milioni di euro.

Akanji, futuro in nerazzurro: possibile ritorno di fiamma per Comuzzo

Ricordiamo che su Akanji vi è pure un obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un obiettivo specifico, vale a dire la conquista dello Scudetto. In ogni caso i nerazzurri non aspetteranno giugno, la decisione è già stata presa: il futuro dell’elvetico, diventato subito un pilastro della formazione di Chivu, sarà a tinte nerazzurre.

Non solo Akanji, per il 2026/2027 si prevedono altri innesti nel reparto arretrato interista considerato che sono in scadenza sia Acerbi che de Vrij. Per la zona centrale occhio a un nome della nostra Serie A, Pietro Comuzzo della Fiorentina che non sta trovando granché spazio con Pioli. Il club di Oaktree lo apprezza e poi è italiano: se Commisso dovesse calare le pretese, che per ora si attestano sui 30 milioni, ecco che l’Inter potrebbe prenderlo in forte considerazione.