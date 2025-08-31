DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di domenica 31 agosto LIVE

Calciomercato alle ultime battute finali, tutte le news di giornata su rumours, trattative e affari in Serie A e all’estero
Domenica di campionato e penultimo giorno di calciomercato, ce n’è abbastanza quanto a motivi di interesse. Mancano poco più di ventiquattr’ore alla chiusura della finestra estiva delle trattative. E’ il momento di chiudere le ultime operazioni. Su Calciomercato.it, come sempre, tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
La Juventus tenta il rush finale per il colpo Kolo Muani, inseguito da tutta l’estate. Alla ricerca di un altro attaccante anche il Milan, che continua a pensare allo scambio Dovbyk-Gimenez. Il Napoli accoglie oggi il suo bomber, con le visite mediche previste per Hojlund. L’Inter saluta Taremi, ma chiude ad altri addii importanti, come quello di Frattesi.
Milan, fatta per Jimenez al Bournemouth
Il Milan si prepara a salutare Alex Jimenez. Definito il trasferimento al Bournemouth, come riportato da ‘Sky Sport’: affare in prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato al numero di presenze.
Napoli, Hojlund alle visite mediche
Rasmus Hojlund arrivato a Villa Stuart per l’iter delle visite mediche con il Napoli. Il danese pronto a unirsi agli azzurri.
