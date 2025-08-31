Quattro colpi in 24 ore, ore frenetiche in casa Milan

Tanti movimenti tra entrate e uscite in casa rossonera: possibili quattro nuovi innesti

Sono ore frenetiche in casa Milan per quanto riguarda il mercato. Il club rossonero si appresta a vivere queste ultime ore da protagonista, sia per ciò che concerne le trattative in entrata sia per quelle in uscita.

Perché Alex Jimenez è ormai destinato a trasferirsi in Inghilterra per vestire la maglia del Bournemouth. Idem Musah, che si sposterà di qualche chilometro per raggiungere Bergamo e diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. In uscita c’è anche Chukwueze, che piace al Fulham e con cui i rossoneri avrebbero raggiunto un’intesa. E anche il futuro di Gimenez non sembra così certo.

Non si può però solo cedere: servono rinforzi, anche alla luce di alcuni infortuni. Ecco perché potrebbero essere ben quattro gli acquisti del Milan nelle ultime ore di mercato. La priorità resta il difensore centrale. Con il cambio del modulo la priorità è diventata acquistare un difensore e il nome in pole è quello di Joe Gomez. Il Liverpool potrebbe lasciar partire il difensore inglese, che il Milan acquisterebbe a titolo definitivo. Da parte del classe ’97 ci sarebbe stata un’apertura, ma ora bisognerà convincere i ‘Reds’. Le alternative portano al Chelsea, da Disasi a Fofana, fino a Badiashile, che per ragioni fisiche sembra essere il profilo che convince meno.

Milan, da Rabiot a Dovbyk: il punto

Oltre alla difesa però, anche altri reparti sembrano destinati ad essere rinforzati, soprattutto perché, viste le possibili uscite, il rischio di ritrovarsi con una rosa ridotta al minimo è forte.

E a centrocampo il profilo preferito resta Adrien Rabiot. Il francese è un pupillo di Allegri, che preme per un ritorno del transalpino in Serie A. Si cerca l’accordo, ma bisognerà cercare di convincere anche l’Olympique Marsiglia, che vorrebbe incassare almeno 15 milioni di euro dalla cessione. Un’alternativa potrebbe essere Soumare del Leicester, che secondo ‘Sky Sport’ sarebbe stato proposto al club rossonero.

Dopo Nkunku, invece, anche l’attacco potrebbe vedere un volto nuovo. Dovbyk resta nei radar e la possibilità di uno scambio con Gimenez resta viva. Allo stesso tempo anche Embolo rimane un nome da seguire, come occasione dell’ultima ora. E oltre all’attaccante, complici le cessioni a destra, il Milan potrebbe anche decidere di tentare un colpo last-minute per un esterno destro che possa giocare anche come terzino.