Milan, Allegri preme per Rabiot: le ultime sul ritorno in Italia | CM.IT

Massimiliano Allegri a caccia di un centrocampista per il suo Milan: il tecnico rossonero spinge per l’ex Juventus, in uscita dal Marsiglia

Il Milan rialza la testa e Massimiliano Allegri respira dopo la trasferta di Lecce, con Loftus-Cheek e Pulisic che hanno consegnato la prima vittoria in campionato ai rossoneri.

Adrien Rabiot nel mirino del Milan
Adrien Rabiot (LaPresse) – Calciomercato.it

Il ‘Diavolo’ riemerge così dopo il sorprendente tonfo all’esordio a San Siro contro la Cremonese, in attesa di buone nuove sul mercato nel rush finale della finestra estiva. Il Milan nelle ultime ore ha ufficializzato Nkunku, che ieri ha firmato fino al 2030 con il club meneghino.

L’attaccante francese proveniente dal Chelsea per oltre 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, però, non basta evidentemente per completare la rosa a disposizione di Max Allegri che ha richiesto alla dirigenza di Via Aldo Rossi almeno altri due colpi prima del gong della campagna trasferimenti.

Calciomercato Milan, Allegri insiste per Rabiot: la mossa del ‘Diavolo’

Allegri infatti ha chiesto al club rossonero anche un difensore per puntellare il reparto arretrato, oltre a un centrocampista con caratteristiche differenti rispetto ai nuovi acquisti Modric, Ricci e Jashari, senza dimenticare il possibile scambio con la Roma tra Gimenez e Dovbyk.

Juventus. replica shock di Rabiot a Thiago Motta
Rabiot, ex Juventus (LaPresse) – Calciomercato.it

Inoltre il Milan per circa tre mesi perderà lo svizzero ex Club Brugge e il suo infortunio al perone ha accelerato la ricerca di un nuovo tassello nella mediana del ‘Diavolo’. In cima alla lista dei desideri di Allegri c’è ovviamente Adrien Rabiot, in rotta con il Marsiglia e fuori dai piani di De Zerbi dopo la vicenda extracampo che ha visto protagonista in negativo il centrocampista. Come raccolto da Calciomercato.it, il Milan sta cercando l’accordo con la mamma-agente dell’ex Juventus su contratto e ingaggio, prima di presentare successivamente un’eventuale offerta ufficiale al Marsiglia.

Non è da escludere nessun tipo di formula al momento nell’operazione con l’Olympique, che valuta Rabiot intorno ai 15 milioni di euro. Oltre al francese classe ’95, rimane valida anche l’opzione Pellegrini (fuori dai piani della Roma) per il centrocampo di Allegri.

