Allegri e il Milan spingono per Rabiot: la richiesta del Marsiglia e il pensiero di De Zerbi | CM.IT

Il francese è stato messo ufficialmente sul mercato dall’OM dopo una brutta lite con Rowe: il tecnico rossonero lo vuole, ma non è esclusa una permanenza

Dopo la telenovela per il rinnovo con la Juventus dell’anno scorso e la scelta di lasciare i bianconeri andando poi al Marsiglia, Adrien Rabiot è tornato al centro del mercato in questi ultimi giorni di sessione estiva. Il centrocampista francese è stato messo ufficialmente alla porta dall’OM con un durissimo comunicato che ha parlato di atteggiamento “inaccettabile” da parte del calciatore.

Il suo e quello del compagno di squadra Jonathan Rowe, anche lui messo sul mercato nella stessa nota ufficiale e nel frattempo accasatosi al Bologna. I due erano stati infatti protagonisti di una lite di una “violenza inaudita” come l’ha definita il club, dopo la partita persa in casa del Rennes. Da qui la scelta della società, del presidente Longoria e il ds Benatia, condivisa con mister De Zerbi che qualche giorno fa l’ha spiegata e ribadita in conferenza stampa. Per Rabiot adesso si riapre quindi lo scenario di un ritorno in Italia, in particolare al Milan dove c’è un suo grande estimatore come Massimiliano Allegri.

Allegri vuole Rabiot, il Milan spinge: servono 15 milioni. E De Zerbi apre alla permanenza

Il francese è una richiesta dell’allenatore toscano e i rossoneri ora stanno spingendo col Marsiglia, che però – come risulta a Calciomercato.it – chiede 15 milioni di euro per liberarlo. Non è comunque escluso che Rabiot alla fine resti all’OM, anche se su di lui ci sono pure dei club inglesi. E non è chiaramente detto che il Milan offrirà questa cifra: in ogni caso non ci sarà uno scambio con Bennacer.

In questi ultimissimi giorni si attendono quindi novità in tal senso, nel frattempo il tecnico De Zerbi ha provato a calmare le acque: “Anche se ha commesso un errore, spero che ci sia una possibilità di rimediare, che le cose possano tornare sulla giusta strada. Non sono uno che ti sbatte le porte in faccia. Non sono l’unico a decidere, la società viene prima dell’allenatore. Ma Adrien è una brava persona. Gli ho dato un consiglio, spero che lo segua e segua me. Se posso aiutare a risolvere questo problema, sono pronto a tutto”. Dichiarazioni che aprono quindi anche a una eventuale permanenza di Rabiot a Marsiglia.