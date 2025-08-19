Atalanta
Rabiot scaricato dal Marsiglia: la verità sulla rottura e sul Milan | CM.IT

Foto dell'autore
e

Adrien Rabiot rompe con il Marsiglia che non perdona e lo scarica immediatamente: ora cerca una nuova squadra e spunta il Milan di Allegri

Rabiot è stato messo sul mercato ieri. Nessuno del club si è mai negato al telefono per dare spiegazioni. La società e De Zerbi sono allineati: il Marsiglia ha un codice di condotta interno e, per questo motivo, il centrocampista è stato messo in vendita.

Adrien Rabiot
Adrien Rabiot rompe i rapporti con il Marsiglia: ora è in vendita (ANSA) Calciomercato.it

Rowe, accostato a Roma e Bologna, era invece già al centro di alcune trattative. Sono quindi ore bollenti per il club della Ligue1, alle prese con una vicenda molto discussa in Francia anche per l’importanza che aveva l’ex Juve all’interno dello spogliatoio. Di fatto, il comportamento del transalpino e dell’attaccante ha obbligato il club ad intervenire immediatamente, comunicando ieri ad entrambi la scelta. Non sono vere quindi le voci secondo cui la società non avrebbe dato spiegazioni: il confronto è stato infatti tempestivo. La multa, ricordiamolo, verrà invece donata alla fondazione di beneficenza del club.

Nel frattempo, il Marsiglia ha rilasciato un comunicato ufficiale nella quale spiega i motivi per cui Rabiot e Rowe saranno messi in vendita e conferma le versioni raccolte da CM.IT.

Rabiot, sondaggio Milan ma non solo: le ultime

E adesso che succede? Certamente il nome del centrocampista francese può ancora scaldare in Serie A.

Rabiot e Deschamps
Rabiot e Deschamps (LaPresse) Calciomercato.it

Secondo alcune indiscrezioni di Calciomercato.it, il Milan di Allegri è interessato, e non si escludono altre soluzioni in Serie A e all’estero. La priorità dell’ex Juve resta quella di vestire la maglia di un altro grande club. Tornando a Rowe, l’attaccante era già al centro di alcune trattative. In particolare, i transalpini avevano parlato del futuro dell’inglese anche con la Roma e il Bologna, entrambe alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo di questa sessione.

La società giallorossa, si sa, ritiene di avere ancora delle speranze per Sancho, ma in questo caso resta l’ostacolo delle elevate commissioni richieste. Da parte sua il Manchester United ha invece dato l’ok alla cessione e, per questo, spera di liberarsi presto dell’inglese che ha avuto anche dei contatti con il Besiktas. E la Juve? I bianconeri avevano raggiunto un accordo con l’entourage di Sancho, che è in ottimi rapporti con Comolli, ma i bianconeri potrebbero tornare in pista solo con la cessione di Nico Gonzalez.

