DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di martedì 19 agosto: Bailey a Roma alle 13.25 LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi, martedì 19 agosto, per quanto riguarda la Serie A: segui la diretta di Calciomercato.it per le ultime su Juventus, Inter, Napoli, Roma e le altre
La ripartenza del campionato di Serie A si avvicina, ma il mercato resterà ancora aperto fino alla fine del mese e molti club hanno ancora tanto da fare per completare le proprie rose. Segui, come di consueto, tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sulla diretta di Calciomercato.it.
Per la Juve sempre in ballo la questione Kolo Muani, nella speranza di cedere il prima possibile i vari esuberi di lusso come Vlahovic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. La situazione può intrecciarsi col Milan, a caccia di un attaccante così come il Napoli dopo il pesante infortunio di Lukaku. L’Inter è pronta ad almeno uno o due colpi importanti, la Roma attende Bailey.
Juve, grande ottimismo per Kolo Muani | CM.IT
Si registra grande ottimismo nelle ultime ore per la definizione della trattativa tra la Juventus e il PSG per Kolo Muani: ultimi nodi da sciogliere, da capire se riuscirà già ad esserci per la prima di Serie A oppure no.
Si registra grande ottimismo nelle ultime ore per la definizione della trattativa tra la #Juventus e il #Psg per #KoloMuani ⚪️⚫️: ultimi nodi da sciogliere, da capire se riuscirà già ad esserci per la prima di #SerieA oppure no @calciomercatoit
Anche la Roma su Nico Gonzalez
Secondo ‘Tuttosport’, su Nico Gonzalez c’è ora anche la Roma che ha intensificato i contatti con l’entourage. La Juventus vuole assolutamente 30 milioni.
Bailey arriva a Roma alle 13.25
Leon Bailey è pronto a sbarcare a Roma: arriverà a Ciampino alle 13.25.
Dall'Arabia: tutto fatto per il nuovo ds dell'Al Hilal. È Ausilio
Secondo indiscrezioni dall’Arabia, l’Al Hilal ha chiuso l’accordo per il suo nuovo direttore sportivo. Ogni indizio porta a Piero Ausilio, accostato da giorni ai sauditi.
Il Sunderland in pressing per Lucumì
Secondo Sky Sport il Sunderland in pressing su Lucumì, ma per ora il Bologna fa ancora muro anche se il giocatore vorrebbe partire.