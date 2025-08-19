Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ansia Inter, vola da Inzaghi: ha già raggiunto l’accordo

Foto dell'autore

I nerazzurri potrebbero salutare un altro pilastro degli ultimi anni, verso una nuova esperienza: in Arabia sono sicurissimi

L’Inter deve dare l’accelerata finale sul mercato e completare la rosa di Chivu. Lo stallo continuo per Lookman, che alla fine potrebbe diventare permanente in quanto la direzione pare ora quella di mollare la presa, ha portato i nerazzurri anche a una serie di ragionamenti e riflessioni che comprendono altri reparti. In primis il centrocampo, dove effettivamente al tecnico occorre un giocatore di interdizione, un mediano insomma.

simone inzaghi
Simone Inzaghi (LaPresse) – calciomercato.it

Manu Koné era diventato l’obiettivo numero uno, la Roma non vorrebbe privarsene ma la pista può tornare a scaldarsi nei prossimi giorni. Intanto la dirigenza pensa alle alternative e ce n’è una su tutte, affidabile e abbordabile: Morten Frendrup. Poi dovrebbe toccare anche a un difensore, visto che Benjamin Pavard è probabile che parta. Nel frattempo è stata archiviata la cessione di Zalewski all’Atalanta mentre si sta cercando di definire quella di Asllani al Bologna.

Altre risorse fresche per il mercato in entrata, completamente bloccato fino ad ora in attesa del colpo giusto al momento giusto. Lunedì prossimo è in programma l’esordio dell’Inter in campionato contro il Torino, che ha già giocato la sua prima partita ufficiale, vincendo ieri in Coppa Italia contro il Modena per 1-0. Due settimane finali pienissime per il ds Piero Ausilio, probabilmente le sue ultime in nerazzurro.

Inter, Ausilio-Al Hilal: le ultime

L’addio probabilmente più pesante in questa sessione estiva di mercato potrebbe essere infatti proprio quello di Piero Ausilio, dirigente dell’Inter di ormai lunghissima data. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi che parlavano di una trattativa in corso con il manager di un top club italiano, nella tarda serata di ieri è arrivata una conferma di un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita.

Piero Ausilio (LaPresse) – calciomercato.it

A rilanciarlo il reporter Hamad Al-Suwaihi, secondo cui l‘Al Hilal avrebbe raggiunto un accordo totale con “il direttore sportivo di uno dei maggiori club europei e si unirà alla squadra per iniziare a lavorare dopo la fine dell’attuale periodo di mercato, in quanto è vincolato da un contratto con il suo attuale club”. L’identikit è proprio quello di Piero Ausilio, che ha un contratto ancora di due anni con l’Inter, con cui è dal 1998 diventando direttore sportivo nel 2014.

Da settembre, tornerebbe quindi a lavorare con Simone Inzaghi, una tentazione molto forte per lui. Il dirigente ora 50enne potrebbe considerare conclusa la sua lunga esperienza nerazzurra. È molto apprezzato da Oaktree e dallo stesso Marotta, ma chiaramente certe sirene sarebbero difficili da ignorare.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie