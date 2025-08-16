L’Inter va oltre Kone: doppia cessione e piano B per Chivu | CM.IT

Il club nerazzurro non perde le speranze per Lookman e intanto cerca un rinforzo a centrocampo

Fiammata nel mercato dell’Inter. Stanca dal lungo braccio di ferro per Lookman, la dirigenza vicecampione d’Europa sta esplorando altri obiettivi per dare nuova linfa (e forma) allo scacchiere di Cristian Chivu.

Il nigeriano dell’Atalanta resta una priorità per l’Inter, che almeno per un’altra settimana proveranno a capire i margini di manovra per strappare il sì della ‘Dea’. Il tecnico rumeno ha comunque altre esigenze, manifestando negli ultimi discorsi con la dirigenza la necessità di rinforzare la rosa con un centrocampista che dia solidità al reparto e con determinate caratteristiche.

Identikit che corrispondeva al profilo di Kone, pilastro della Roma ma dichiarato incedibile dai Friedkin. Il club giallorosso chiedeva almeno 50 milioni di euro per il nazionale francese, con l’Inter che invece non si è spinta oltre a una proposta economica da 40 milioni. Sono giorni di riflessione, anche perché la dirigenza nerazzurra proverà a tenere aperta fino all’ultimo la porta per il colpaccio Lookman.

Inter, Asllani e Zielinski con le valigie: si riaccende la pista Frendrup

La Roma però fa muro per Kone, con l’Inter che dovrà trovare un’alternativa per accontentare Chivu e consegnare al mister ex Parma nuove soluzioni a livello tattico. Il piano B di Marotta e Ausilio potrebbe portare a questo punto a virare su Morten Frendrup, da tempi non sospetti sul taccuino dei nerazzurri e che il Genoa valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro (costi decisamente più accessibili rispetto a Kone).

La dirigenza di Viale della Liberazione dovrà comunque liberare spazio a centrocampo e non c’è solo Asllani tra gli indiziati a salutare Milano come raccolto da Calciomercato.it. L’Inter apre al prestito per l’albanese, ma vuole garanzie sull’obbligo di riscatto e chiede anche l’inserimento di una percentuale di rivendita. Asllani ha una valutazione poco sotto i 20 milioni e in Italia è corteggiato da Torino e Bologna dopo aver chiuso al Sassuolo. Inoltre l’Inter proverà a piazzare Zielinski e liberarsi del pesante ingaggio superiore agli 8 milioni lordi annui del polacco, che non rientra nei piani dell’allenatore.

Calciomercato Inter, Chivu non cambia idea su Frattesi

Tra i sacrificati (a meno di offerte irrinunciabili) non c’è invece Davide Frattesi, profilo molto apprezzato da Chivu che ha posto il veto a un’eventuale cessione.

L’ex Sassuolo piace alle altre big italiane e in Premier League, ma l’Inter non vuole rinunciare al giocatore in questa sessione del mercato. Al pari di Frattesi, anche un big del calibro di Calhanoglu è destinato a non lasciare Appiano Gentile: le sirene dorate dall’Arabia Saudita non stuzzicano più di tanto il turco, che eventualmente avrebbe salutato la compagnia per tornare in patria.