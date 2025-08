La Juve ma anche Allegri su Frattesi: la risposta dell’Inter | CM.IT

Il centrocampista piace alle altre big italiane, ma intanto arriva la mossa del club nerazzurro sul futuro dell’ex Sassuolo e Monza

È la telenovela Lookman a catalizzare in queste settimane il quartier generale di Viale della Liberazione e il mondo Inter in generale.

L’Atalanta ha respinto venerdì la nuova offerta dei nerazzurri di Milano: non basta l’assegno complessivo da 45 milioni di euro (42 garantiti e 3 di bonus non facili) per convincere la ‘Dea’ a dare il via libera per l’attaccante nigeriano. La partita per Lookman si complica, ma resta aperta vista la ferma volontà del giocatore di accasarsi alla corte di Chivu.

L’Inter adesso aspetta l’evolversi della situazione e che l’Atalanta indichi un prezzo ufficiale per la cessione del Pallone d’Oro africano, anche se informalmente valuta almeno 50 milioni il cartellino dell’ex Lipsia e Leicester.

L’Inter e Chivu blindano Frattesi

In attesa di sviluppi sul fronte Lookman, l’Inter lavora anche alle uscite e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per la cessione al Cagliari di Sebastiano Esposito.

Tra gli esuberi restano in uscita e in cerca di sistemazione anche Palacios, Taremi e Asllani. Da capire inoltre quali saranno le evoluzioni per Zielinski, tra i cedibili a centrocampo. Chi invece rientra nelle grazie di Chivu è Davide Frattesi, con il nuovo allenatore che ha posto il veto alla partenza del nazionale azzurro. A differenza della gestione Inzaghi, il tecnico rumeno è intenzionato a puntare sull’ex Sassuolo e Monza ritagliandogli un ruolo importante nello scacchiere nerazzurro.

Calciomercato Inter, rinnovo Frattesi: le prossime tappe

Frattesi – vicino al rientro dopo l’operazione all’ernia – avrà quindi maggiore spazio ed è destinato a restare all’Inter nonostante i sondaggi di Juventus, Milan (è un profilo che piace ad Allegri) e dall’estero per il classe ’99 nato a Roma.

Il sodalizio vicecampione d’Europa sta lavorando perciò al rinnovo del centrocampista, attualmente in scadenza nel giugno 2028 con la ‘Beneamata’. I colloqui – come appreso da Calciomercato.it – proseguono positivamente, anche se servirà ancora un po’ di tempo e qualche altro summit per arrivare all’intesa definitiva. Si procede con calma e le parti entreranno nel vivo dei negoziati dopo la fine del mercato estivo.

Sul piatto per Frattesi c’è un prolungamento fino al 2030 e un ritocco dell’ingaggio vicino ai 3,5 milioni netti a stagione, rispetto ai 2,8 milioni che il 26enne giocatore percepisce attualmente a Milano.