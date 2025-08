Inter, UFFICIALE: l’Atalanta rifiuta l’offerta per Lookman

Le ultimissime notizie relative all’attaccante nigeriano che tanto piace a Beppe Marotta. E’ arrivata la risposta dei bergamaschi

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 – L’Inter è in attesa di una presa di posizione da parte dell’Atalanta sul prezzo di Lookman.

L’Inter fa filtrare che l’Atalanta ha rifiutato l’offerta ma che al contempo non ha fissato un prezzo per Lookman. E che non ci saranno rilanci se Atalanta non stabilirĂ una cifra per il cartellino. @interliveit @calciomercatoit pic.twitter.com/aovGlCm3mt — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 1, 2025

Non si sblocca l’affare Lookman. L’Inter ha ricevuto la risposta all’offerta da 42 milioni di euro 3 milioni di bonus per l’attaccante nigeriano.

L’Atalanta ha così deciso di rispedire al mittente la proposta del club milanese: niente sconti per Beppe Marotta, che per acquistare il giocatore dai bergamaschi dovrĂ versare 50 milioni di euro.

Ora la palla, dunque, passa ancora una volta all’Inter: Ademola Lookman non è stato considerato incedibile dalla famiglia Percassi, ma, come era ampiamente prevedibile, la proposta complessiva da 45 milioni non è bastata. OccorrerĂ fare un ulteriore sforzo per assicurarsi il calciatore nigeriano, ritenuto da Marotta una prioritĂ per rafforzare il pacchetto offensivo.

Inter, non per Lookman: la posizione di Marotta

Nelle prossime ore capiremo se l’Inter avrĂ intenzione di rilanciare o se il sogno Lookman resterĂ tale. Difficilmente, però, l’Atalanta concederĂ degli sconti: è la storia a dircelo.

Le ultime cessioni, d’altronde, non lasciano davvero dubbi. Ne sa qualcosa la Juventus, che ha dovuto pagare fino all’ultimo centesimo per assicurarsi Koopmeiners.

L’Inter, che ha un reparto offensivo importante con Marcus Thuram, Lautaro MartĂ­nez, Bonny ed Esposito in rosa, ha comunque voglia di regalarsi un attaccante di spessore. Il focus, in questi giorni, è stato — come piĂą volte detto — su Ademola Lookman.

Ma se l’affare dovesse saltare definitivamente, non mancherebbero le alternative: in settimana, ad esempio, sono stati fatti i nomi di Nunku e Openda. Giocatori offerti dai vari intermediari, che sanno perfettamente che l’Inter è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo. Ma adesso non è il momento di pensare alle alternative. Prima occorrerĂ capire se Beppe Marotta deciderĂ di puntare ancora su Lookman, mettendo sul piatto una nuova offerta.