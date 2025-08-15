Inter-Koné, la posizione di Gasperini non cambia: attesa la decisione dei Friedkin | CM.IT

Fronte caldo quello sull’asse tra i nerazzurri e i capitolini per il giocatore francese: la cessione resta una possibilità concreta, le ultime

L’Inter sta concentrando in questo momento sempre più attenzioni su Manu Koné, centrocampista della Roma. Come raccontato ieri su Calciomercato.it, c’è un dialogo in corso tra nerazzurri e giallorossi e il tutto, ora dopo ora, può assumere risvolti sempre più concreti.

I due club si stanno parlando, i milanesi hanno dalla loro i dialoghi già positivi sostenuti con l’entourage del calciatore e aspettano dall’altra parte una risposta in tempi piuttosto brevi.

Gasperini lo considera centrale nella squadra, ma d’altro canto l’allenatore ha anche chiesto una vera e propria rivoluzione, con altri cinque o sei colpi in entrata, di cui molti nel reparto avanzato. Dato che al momento giocatori come Dovbyk o Baldanzi non hanno richieste per una cessione a titolo definitivo, per monetizzare la scelta potrebbe ricadere proprio su Koné, oppure su Ndicka, anche in considerazione del fatto che delle cessioni saranno comunque necessarie per rispettare i paletti degli accordi con la UEFA.

#Gasperini ha chiesto e ottenuto un rapporto diretto con i #Friedkin. A loro anche recentemente ha ribadito la necessità di rivoluzionare l’attacco con tanti elementi nuovi. È quindi in pressing costante su #Massara per avere altri giocatori. Il problema principale che stiamo… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 15, 2025

L’Inter ha offerto alla Roma 42 milioni di euro più bonus, potrebbe spingersi fino a 45 milioni di euro. La decisione finale, in ogni caso, come già spiegato sulle nostre pagine, spetterà ai Friedkin.