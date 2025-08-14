Atalanta
Koné, dialogo Roma-Inter: il prezzo dei giallorossi e la posizione dei Friedkin

Dalla posizione dei giallorossi ai risvolti della trattative che riguarda il centrocampista francese: tutti i dettagli

C’è un dialogo tra la Roma e l’Inter per Koné. Parte tutto dai nerazzurri: la dirigenza sta valutando di rafforzare il centrocampo con un acquisto importante, con le caratteristiche del calciatore giallorosso già da tempo nell’agenda dell’area tecnica nerazzurra.

Manu Koné in azione con la maglia della Roma
Koné, dialogo Roma-Inter: il prezzo dei giallorossi e la posizione dei Friedkin (LaPresse) – Calciomercato.it

I club di Trigoria valuta il francese 50 milioni; l’Inter potrebbe arrivare a metterne sul piatto circa 40. Al momento non è stata presa alcuna decisione: in questo caso, sarà fondamentale il parere dei Friedkin, sempre molto attenti agli umori della piazza.

