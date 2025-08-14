Koné, dialogo Roma-Inter: il prezzo dei giallorossi e la posizione dei Friedkin

Dalla posizione dei giallorossi ai risvolti della trattative che riguarda il centrocampista francese: tutti i dettagli
C’è un dialogo tra la Roma e l’Inter per Koné. Parte tutto dai nerazzurri: la dirigenza sta valutando di rafforzare il centrocampo con un acquisto importante, con le caratteristiche del calciatore giallorosso già da tempo nell’agenda dell’area tecnica nerazzurra.
I club di Trigoria valuta il francese 50 milioni; l’Inter potrebbe arrivare a metterne sul piatto circa 40. Al momento non è stata presa alcuna decisione: in questo caso, sarà fondamentale il parere dei Friedkin, sempre molto attenti agli umori della piazza.