Juventus-Kolo Muani: i nodi da sciogliere in vista della prima giornata di Serie A | CM.IT

Juventus-Kolo Muani: i nodi da sciogliere in vista della prima giornata di Serie A

L’attaccante francese resta vicino al ritorno in bianconero, ma c’è ancora soprattutto una questione da risolvere per vederlo in campo col Parma

La Juventus resta in attesa di sbloccare definitivamente il mercato in uscita per dare il via anche agli ultimi colpi in entrata. Il ritornello più o meno è lo stesso da giorni, anzi settimane. Vlahovic e Douglas Luiz, Nico Gonzalez in seconda battuta. Ma in attacco urge l’arrivo di Randal Kolo Muani, anche perché la trattativa col PSG dura ormai praticamente da mesi e il tempo comincia a essere agli sgoccioli, con il campionato ormai alle porte.

Randal Kolo Muani (LaPresse) – calciomercato.it

Dopo un lungo tira e molla, in ogni caso, è questa la fase finale dell’operazione dopo che Comolli ha rotto gli indugi. Come risulta a Calciomercato.it, allo stato attuale bisogna registrare un grande ottimismo: sono rimasti gli ultimi nodi da sciogliere, per poi dare l’ok definitivo e celebrare questo secondo matrimonio nello stesso anno. La Juve di Tudor debutterà domenica contro il Parma nella prima giornata di campionato e sicuramente il tecnico bianconero spera di riavere a disposizione anche il francese. In questo senso le possibilità non sono altissime, ma resta appunto fiducia per la buona riuscita dell’operazione.

Il nodo principale è quello legato all’obbligo di riscatto. La Juventus infatti vorrebbe legare la permanenza obbligatoria di Kolo Muani alla qualificazione in Champions League, a differenza ovviamente di quanto chiedere invece il PSG. La cifra complessiva sarà di 55 milioni di euro, divisi tra 10 di prestito oneroso a 45 di riscatto. Al netto di questa distanza, filtra in ogni caso un forte ottimismo. L’attaccante francese non vede l’ora di tornare a Torino, un desiderio più volte espresso già nel corso dell’estate, sia prima che dopo il Mondiale per Club giocato con la Juve.

Randal Kolo Muani (LaPresse) – calciomercato.it

Kolo Muani rientrerebbe quindi a Torino dopo le 22 presenze complessive e 10 gol, 8 in campionato e 2 proprio al Mondiale per Club. Con Tudor il vantaggio di essersi già conosciuti lavorando insieme fino a poco più di un mese fa, avendo così tempi di inserimento ridotti. Insieme a David comporrebbe una coppia di attaccanti di alto livello.

