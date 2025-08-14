Juve, nuovi contatti per Kolo Muani: Comolli cambia strategia | CM.IT

La Juventus vuole riportare Kolo Muani a Torino, considerandolo prioritario per la prossima stagione, e Comolli cambia strategia: nuovi contatti col PSG nella giornata di oggi

Il reparto più scoperto e meno completo della rosa attualmente a disposizione di Tudor è certamente quello offensivo. L’arrivo di Jonathan David e il riscatto di Conceicao hanno consegnato prospettive di valore, ma ora bisogna concludere il pacchetto d’attacco. La priorità resta sempre la stessa: Randal Kolo Muani.

Il francese si è integrato benissimo con il resto della squadra nei mesi passati a Torino, tanto che i contatti con i compagni non si sono mai interrotti nemmeno in queste settimane distanti, e Tudor lo considera un elemento molto importante della sua compagine. Anche per questi motivi, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Comolli ha deciso di cambiare strategia e di rompere gli indugi col Paris Saint-Germain: nuovi contatti in giornata.



La Juve spinge per chiudere col PSG: Kolo Muani ora è la priorità | CM.IT

I bianconeri hanno deciso di non aspettare più le uscite, ma di accelerare per portare subito Kolo Muani a Torino. Sul cambio di strategia della Juventus ha inciso anche la situazione di Dusan Vlahovic, fischiato dai tifosi in occasione dell’amichevole contro la Next Gen che si è tenuta allo Stadium nella giornata di ieri.

Ai nuovi contatti di oggi con la dirigenza del Paris Saint-Germain ne seguiranno altri nei prossimi giorni e la volontà della dirigenza bianconera è quella di arrivare a una chiusura in tempi brevi. La struttura dell’operazione continua a essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un valore complessivo da oltre 50 milioni di euro. Dentro a quesa maxi valutazione c’è anche l’ingaggio di questa prima stagione, dove formalmente Kolo Muani sarà in prestito alla Juventus. Insomma, le prossime giornate potranno finalmente riconsegnare l’attaccante francese a Igor Tudor e ai tifosi bianconeri.