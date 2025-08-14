Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, nuovi contatti per Kolo Muani: Comolli cambia strategia | CM.IT

Foto dell'autore

La Juventus vuole riportare Kolo Muani a Torino, considerandolo prioritario per la prossima stagione, e Comolli cambia strategia: nuovi contatti col PSG nella giornata di oggi

Il reparto più scoperto e meno completo della rosa attualmente a disposizione di Tudor è certamente quello offensivo. L’arrivo di Jonathan David e il riscatto di Conceicao hanno consegnato prospettive di valore, ma ora bisogna concludere il pacchetto d’attacco. La priorità resta sempre la stessa: Randal Kolo Muani.

Juve, nuovi contatti per Kolo Muani: Comolli vuole accontentare subito Tudor | CM.IT – Calciomercato.it (LaPresse)

Il francese si è integrato benissimo con il resto della squadra nei mesi passati a Torino, tanto che i contatti con i compagni non si sono mai interrotti nemmeno in queste settimane distanti, e Tudor lo considera un elemento molto importante della sua compagine. Anche per questi motivi, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Comolli ha deciso di cambiare strategia e di rompere gli indugi col Paris Saint-Germain: nuovi contatti in giornata.

La Juve spinge per chiudere col PSG: Kolo Muani ora è la priorità | CM.IT

I bianconeri hanno deciso di non aspettare più le uscite, ma di accelerare per portare subito Kolo Muani a Torino. Sul cambio di strategia della Juventus ha inciso anche la situazione di Dusan Vlahovic, fischiato dai tifosi in occasione dell’amichevole contro la Next Gen che si è tenuta allo Stadium nella giornata di ieri.

La Juve spinge per chiudere col PSG: Kolo Muani ora è la priorità | CM.IT – Calciomercato.it (LaPresse)

Ai nuovi contatti di oggi con la dirigenza del Paris Saint-Germain ne seguiranno altri nei prossimi giorni e la volontà della dirigenza bianconera è quella di arrivare a una chiusura in tempi brevi. La struttura dell’operazione continua a essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un valore complessivo da oltre 50 milioni di euro. Dentro a quesa maxi valutazione c’è anche l’ingaggio di questa prima stagione, dove formalmente Kolo Muani sarà in prestito alla Juventus. Insomma, le prossime giornate potranno finalmente riconsegnare l’attaccante francese a Igor Tudor e ai tifosi bianconeri.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie