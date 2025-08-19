Nuovo attaccante Napoli, i rumors su Vardy e i nomi di Conte e Manna | CM.IT

Il Napoli è alla ricerca del terzo attaccante, dopo l’infortunio di Lukaku che ha rovinato i piani di Conte e di Manna: rumors su Vardy, ecco dove giocherà

Alla vigilia di Napoli-Olympiacos, Antonio Conte aveva chiesto a Lukaku e gli altri “vecchi” di prendersi maggior responsabilità e indicare la strada ai nuovi arrivati. Il mister avrebbe voluto contare molto su Romelu. Specialmente dopo l’estate trascorsa insieme, nei due ritiri. Big Rom era in forma smagliante. Solo un infortunio poteva fermarlo.

L’attaccante belga si ferma per diversi mesi. Si teme uno stop lungo, la terapia conservativa è rischiosa e l’ipotesi concreta è andare sotto i ferri: l’operazione per tornare ad inizio 2026. I tempi del recupero sono impossibili da dare al momento. Ed è per questo che Manna sta sondando tante piste, chiede informazioni e proverà a intavolare il prima possibile una trattativa.

Tra i nomi accostati al Napoli, dall’Inghilterra hanno spinto anche per Vardy: il centravanti 38 enne è svincolato, dopo gli anni trascorsi al Leicester, dov’è diventato leggenda.

Vardy tra Celtic e Premier League: Hojlund e non solo per il Napoli

James Vardy non è più un attaccante di primo pelo. Ha ormai 38 primavere, cerca una squadra che possa dargli continuità e quelle giuste vibrazioni per rimettersi in gioco. Il Napoli sembrerebbe una piazza ambiziosa, resta una suggestione. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’ex centravanti del Leicester è inseguito dal Celtic, che deve giocarsi i playoff per entrare in Champions League.

Non solo il campionato scozzese. Vardy ha suscitato l’interesse anche di altre squadre di Premier League pronte ad affidarsi all’usato sicuro. West Ham e Brentford su tutte. Il Celtic resta in vantaggio, ma non è da escludere la pista MLS nel caso in cui arrivassero offerte importanti anche fuori dall’Europa.

Ad ogni modo, il Napoli è attento a tutte le opportunità che offre il mercato. Tra i principali indiziati c’è Rasmus Hojlund del Manchester United, oramai in uscita: può anche trasferirsi in prestito per 6 milioni, con una formula di riscatto a 35-40 milioni di euro. Occhio a Embolo, in rottura con il Monaco; e non bisogna dimenticare le piste Krstovic e Vlahovic, che resta un centravanti ambito. L’ostacolo ingaggio sembra insormontabile, così come la Juventus che potrebbe riflettere più di una volta prima di darlo ad una concorrente.

E infine, c’è Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo potrebbe essere il perfetto vice-Lucca e il costo dell’operazione non sembra neppure così elevato: i neroverdi lo lascerebbero a titolo definitivo per 20 milioni. Più difficile la strada che porta al prestito, ciò che il Napoli invece preferirebbe.