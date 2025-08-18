Lukaku, la data del rientro e il rebus lista: ecco il piano del Napoli

L’infortunio di Lukaku rimescola tutte le carte in tavola in casa Napoli: lo stop è più lungo del previsto, ecco ora il piano del Napoli sul mercato e per la Champions

L’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Lukaku è stato crudele: lesione ad alto grado del retto femorale della coscia sinistra. E ora servirà un consulto medico per capire come procedere. Le strade sono due: terapia conservativa o operazione.

Se per il primo caso i tempi di recupero potrebbero variare ed essere ottimisticamente anche brevi, nella seconda ipotesi che prevede l’intervento Lukaku tornerebbe tra 4-5 mesi. Insomma, salterebbe una prima parte di stagione. Il cruccio è anche legato all’efficacia della soluzione da adottare. Una terapia conservativa non dà garanzie.

Ad ogni modo, il Napoli sta già valutando il profilo da acquistare per reggere il colpo e proseguire una prima parte di stagione senza il calciatore belga. Il mercato di Manna e Conte si adeguerà alle decisioni prese assieme a Lukaku. Attualmente, il club azzurro starebbe valutando un centravanti dall’identikit simile a quello di Big Rom e Lucca. E potrebbe arrivare in prestito.

Calciomercato Napoli, da Pinamonti a Zirkzee: chi sarà il terzo attaccante azzurro

Telefono bollente per Manna. Il diesse azzurro ha già iniziato a sondare alcune piste. Una porta al nome di Joshua Zirkzee, già cercato in passato e reduce da un’annata non brillante in Premier League con il Manchester United. Per l’olandese si valuterebbe un trasferimento in prestito, da stabilire con i Red Devils condizioni economiche e formule.

Ma l’ex Bologna non è il solo. Ci sono anche profili “italiani”. Innanzitutto, Nikola Krstovic. L’attaccante classe 2000 sarebbe il perfetto sostituto di Lucca. Ma c’è da trovare la quadra con il Lecce che non vorrebbe lasciarlo partire solo in prestito. E ancora, c’è Dovbyk della Roma. Il suo anno in giallorosso non è stato dei migliori, criticatissimo dalla stessa piazza. Eppure ha messo a referto 17 reti. Una pista da non escludere.

E ancora, c’è Pinamonti. Titolare del Sassuolo, prossimo avversario del Napoli a Reggio Emilia, alla prima giornata di campionato. La sua valutazione è però alta: almeno 20 milioni di euro. E i neroverdi non sono convinti di una cessione in prestito. Andrea Pinamonti già conosce Conte, avuto come mister ai tempi dell’Inter.

La lista del Napoli

L’infortunio di Lukaku porta Conte e il suo staff a riflettere: inserire o lasciare fuori l’attaccante belga dalla lista Serie A e lista Champions? La risposta avverrà chiaramente solo quando sarà noto l’iter che percorrerà il ragazzo e dipenderà molto anche dal nuovo attaccante che si aggregherà alla squadra.

Attualmente, nella lista del Napoli c’è un solo slot Over disponibile. Questo presuppone che il Napoli, dopo aver ingaggiato Miguel Gutierrez, potrà acquistare un solo altro calciatore over 22 o dovrà cedere alcuni elementi. Tra tutti Mazzocchi e Spinazzola i principali indiziati.

Lista Over 22 Serie A (max 17 giocatori)

Milinkovic-Savic Beukema Jesus Olivera Rrahmani Spinazzola De Bruyne Gilmour Lobotka Anguissa McTominay Neres Lang Lukaku Gutierrez (da ufficializzare) Mazzocchi —- libero —-

Over 22 formati in Italia

Meret Buongiorno Di Lorenzo Politano

Over 22 formati nel club

Contini Saco Zanoli (In uscita) —- libero —-

Lista Under 22

Marianucci Hasa (in uscita) Vergara (da valutare se in uscita) Ambrosino (da valutare se in uscita)

Per la lista under, il club azzurro sta trattando Andy Diouf del Lens (2003) e Juanlu Sanchez del Siviglia (2003). Entrambi potrebbero essere ingaggiati senza togliere posto agli over.

La decisione su Lukaku

In caso di operazione, Lukaku potrebbe tornare a dicembre o anche a gennaio 2026. E salterebbe praticamente l’intero girone di andata di campionato. A quel punto, il Napoli potrebbe valutare di escludere Romelu dalla lista degli over, per poi reinserirlo solo durante il mercato di gennaio, quando tornerà a disposizione. Nel frattempo Manna provvederebbe all’acquisto di due over, un attaccante e magari un esterno d’attacco per la fascia sinistra. Ipotesi che nelle scorse ore era stata momentaneamente accantonata.

Per quanto riguarda la Champions League, la lista A prevede 25 giocatori di cui almeno 8 formati nella propria federazione nazionale. Nella lista B, invece, tutti i giovani nati dall’1 gennaio 2004. In caso di intervento chirurgico per guarire dall’infortunio, Lukaku giocherebbe la sua prima partita di Champions a gennaio, quando il Napoli scenderà in campo per la settima e l’ottava giornata della fase a campionato (20-21 gennaio 2026 e 28 gennaio 2026).

È ovvio che la scelta non è affatto banale. L’esclusione di Big Rom dalla lista UEFA significherebbe non contare sul calciatore anche per le ultime due partite dove la posta in palio potrebbe essere molto elevata. La Serie A è meno rigida a riguardo, c’è più margine per modifiche in corso d’opera almeno fino al termine della finestra di calciomercato invernale. Ad ogni modo, l’esclusione di Lukaku dalle liste decreterà il mercato del Napoli: puntare sugli Under, dove gli slot sono illimitati, o cercare profili più anziani che offrono un altro tipo di garanzie? Questo è il dilemma.