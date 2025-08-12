Calciomercato, Dovbyk in una big di Serie A: arriva il sostituto

Una stagione vissuta tra alti e bassi: Dovbyk non vede l’ora di cambiare aria per trovare un progetto più avvincente. L’addio grazie al sostituto

Le big italiane continuano a lavorare senza sosta per mettere a segno affari interessanti per il futuro. Dovbyk resta l’ago della bilancia per una nuova soluzione in vista della prossima stagione: ecco la novità dell’ultim’ora con l’arrivo del suo sostituto. L’ucraino può restare ancora in Serie A: nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.

Saranno ore intense per conoscere il futuro di Dovbyk che non è centrale nel progetto giallorosso. Gasperini punterà tutto su Ferguson, ma nel frattempo starebbe cercando un’alternativa all’attaccante della Roma. L’ucraino vorrebbe così trovare continuità in un’altra big italiana: spuntano le nuove occasioni di mercato in Serie A. I prossimi giorni saranno decisivi per ambire a grandi palcoscenici: una nuova avventura possibile in una big del campionato italiano. Dovbyk è voglioso di dimostrare ancora tutto il suo valore in Serie A: l’ultima parola spetterà così ai Friedkin molto attivi sul fronte calciomercato.

Calciomercato, nuova occasione in Italia per Dovbyk: l’affare grazie al sostituto

Come svelato dal portale Ansa, Dovbyk è pronto a cambiare aria nei prossimi giorni. Il feeling con Gasperini non è mai sbocciato in queste prime settimane di ritiro. L’allenatore della Roma ha messo nel mirino montenegrino del Lecce, Nikola Krstovic, che è pronto a sbarcare nella Capitale. Il centravanti ucraino è voglioso di nuove sfide in vista della prossima stagione: ecco la nuova occasione di mercato per Milan e Juventus. Un nuovo intreccio decisivo per continuare a dimostrare il suo valore nel campionato italiano: un momento decisivo per continuare a sognare in grande.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca tanto attesa. Un intreccio per rinforzare l’attacco della Roma, ma Dovbyk rappresenta l’occasione degli ultimi giorni di agosto. Saranno ore calde per ambire a grandi palcoscenici: l’attaccante ucraino dovrà prendere la miglior decisione possibile per continuare a segnare gol decisivi.

Krstovic non vede l’ora di giocare con una big italiana dopo l’exploit con la maglia del Lecce: Gasperini ha già dato l’ok per il trasferimento dell’attaccante montenegrino. Tutto può cambiare a breve con l’intreccio decisivo in Serie A: la dirigenza giallorossa vorrebbe regalare nuovi innesti di qualità all’allenatore della Roma.