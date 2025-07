Calciomercato, addio Dovbyk: resta in una big in Serie A

Dovbyk non vede l’ora di tornare a brillare di luce propria. Con l’arrivo di Ferguson, l’attaccante ucraino è pronto a firmare in Serie A: la svolta

Una voglia immensa di continuare il suo percorso di crescita in Serie A. Arrivato nella Capitale con tanta voglia di fare, l’attaccante ucraino potrebbe dire subito addio alla compagine giallorossa per una nuova destinazione italiana. Una nuova occasione da urlo in vista della prossima stagione: tutto può cambiare nei prossimi giorni.

Artem Dovbyk ha dovuto aspettare diversi mesi prima di ingranare con la maglia della Roma. Spunta una nuova occasione in Serie A per firmare subito con una big italiana: ecco l’occasione a sorpresa in vista della prossima stagione. Ora l’attaccante ucraino è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A per ambire a grandi palcoscenici: spunta il retroscena di mercato per ambire a grandi palcoscenici in ottica futura.

Calciomercato, nuova occasione per Dovbyk: l’affare in Serie A

Una voglia pazzesca per chiudere subito nuovi affari di caratura internazionale. La Roma è pronta a cedere il proprio attaccante dopo l’arrivo di Ferguson: la soluzione immediata con una big italiana.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, alcuni intermediari hanno proposto al Milan l’attaccante della Roma Dovbyk. In caso di una proposta interessante, potrebbe lasciare subito il club giallorosso: la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni. Tutto dipenderà anche dalla decisione su Dusan Vlahovic: l’edizione odierna de La Stampa ha parlato anche di uno scambio possibile con Bennacer per accontentare le parti coinvolte.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per mettere a segno un nuovo colpo in attacco in casa Milan. La dirigenza rossonera cercherà così di chiudere subito per il nuovo affare anticipando la folta concorrenza in ottica futura. Una voglia immensa per arrivare alla chiusura definitiva: ormai ci siamo per sognare in grande.

Una novità assoluta in ottica futura per chiudere subito la trattativa tra Milan e Roma. Ecco l’intreccio decisivo di calciomercato, ma in pole resiste il profilo di Dusan Vlahovic. Una nuova soluzione in attacco in casa rossonera per chiudere subito per l’attaccante ucraino: tutto può cambiare nei prossimi giorni per firmare subito con una big in Serie A. La svolta potrebbe subito arrivare per accontentare così Max Allegri che continua a lavorare con la squadra rossonera per iniziare alla grande la prossima stagione.