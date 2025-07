Roma, Gasperini resta in pressing: vuole altri 6 acquisti

Le ultime sui giallorossi nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube

Gasperini continua il pressing su Massara per il calciomercato. Il tecnico piemontese non si è accontenta, è sempre molto esigente e spera di avere a disposizione, presto, altri nuovi giocatori. I ruoli indicati? Un attaccante esterno/trequartista, un centrocampista con caratteristiche difensive, uno di movimento, un nuovo attaccante, considerando anche l’incertezza che riguarda Dovbyk.

Roma, Gasperini non si accontenta: per la fascia prende quota Echeverri del Manchester City

Per quanto riguarda l’esterno ha preso quota il nome del 19enne Claudio Echeverri. Il Manchester City parla con il Girona (stessa proprietà) per il prestito, ma la Roma ha chiesto informazioni e i dialoghi sono avviati.

Al classe 2006 non dispiacerebbe il trasferimento in giallorosso, in ogni caso i ‘Citizens’ non vogliono perdere il controllo del cartellino.

Al classe 2006 non dispiacerebbe il trasferimento in giallorosso, in ogni caso i ‘Citizens’ non vogliono perdere il controllo del cartellino.

Passando alla difesa, dopo Ghilardi potrebbe arrivare un altro centrale in base alle partenze: Hermoso e Kumbulla restano infatti in uscita. Nelle idee del tecnico, ci sarebbe anche un nuovo esterno a sinistra, ma molto dipenderà dalle offerte per Salah-Eddine.

Massara, nel frattempo, ha portato a termine diverse operazioni importanti, accontentando l’allenatore soprattutto con l’investimento Wesley. “Essere qui è un sogno – le prime parole del terzino brasiliano strappato al Flamengo per 25 milioni più 5 di bonus – Voglio vincere l’Europa League e conquistare un posto in Champions“.

Dopo aver investito circa 60 milioni di euro sul calciomercato, il club giallorosso porterà a termine quindi anche operazioni non troppo impegnative per le casse del club.