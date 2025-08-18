Lukaku, lesione UFFICIALE e incubo operazione

Le ultime sulle condizioni dell’attaccante belga dopo l’infortunio contro l’Olympiacos: brutte notizie per Antonio Conte

Il Napoli nelle ultime ore è stato in ansia per Romelu Lukaku. Il gigante belga è finito ko dopo un infortunio muscolare rimediato nell’amichevole di Castel di Sangro contro i greci dell’Olympiacos.

Attraverso un comunicato ufficiale la società partenopea ha chiarito le condizioni della punta e non arrivano affatto buone notizie per Conte. “Romelu Lukaku è stato sottoposto presso il Pineta Grande Hospital a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”. Si teme uno stop molto lungo, almeno 3 mesi fuori. Non è da escludere, in caso di decisione di intervento chirurgico, che si possano allungare ulteriormente fino a novembre inoltrato.

Adesso non è escluso che la società azzurra possa tornare sul mercato, un’eventualità praticamente certa dopo le cessioni di Simeone e Raspadori. Conte, dunque, rischia di ritrovarsi da subito con una coperta troppo corta per quanto concerne il reparto avanzato. Nell’insidiosa trasferta contro il Sassuolo in campo ci sarà verosimilmente Lucca.

Sostituto Lukaku: le idee in casa Napoli

Manca ormai pochissimo alla chiusura della sessione estiva di mercato ed il Napoli deve sbrigarsi a cercare una nuova punta. Lucca, da qui al ritorno di Lukaku, potrebbe non bastare. E così la dirigenza azzurra alcune idee le sta già provando a rendere concrete.

I vertici del club campione d’Italia potrebbero valutare Joshua Zirkzee che a Manchester con l’arrivo di Sesko rischia di trovare poco spazio nell’attacco di Amorim. Manna si starebbe muovendo per cercare di capire come e dove affondare il colpo per il terzo attaccante, visto che per il rientro del belga bisognerà aspettare oltre due mesi. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it non vi sarebbe soltanto l’ex Bologna nel mirino del direttore sportivo dei partenopei.

Il Napoli punterà ad un prestito per l’attaccante che arriverà sotto l’ombra del Vesuvio nei prossimi giorni. Staremo a vedere, dunque, quale sarà la decisione della dirigenza campione d’Italia. In attesa di capire, dopo la consulenza chirurgica prevista nelle prossime ore, se sarà necessario addirittura un intervento per Lukaku che renderebbe il ritorno in campo ancora più lontano.