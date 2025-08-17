L’infortunio di Lukaku spaventa Conte: spunta un’ex Serie A

Allarme in casa Napoli per le condizioni fisiche del centravanti belga: possibile un ritorno sul mercato

La tensione cresce in casa Napoli. Si avvicina il momento degli esami di Romelu Lukaku che molto diranno su quelli che sono i tempi di recupero del centravanti belga.

Lukaku ha subito un infortunio muscolare al quadricipite della gamba sinistra nel corso dell’amichevole contro l’Olympiacos. Una sostituzione forzata per Antonio Conte, costretto al cambio dopo soli 30 minuti. Il calciatore si sottoporrà nella giornata di lunedì agli appositi esami, ma in casa azzurra serpeggia tanta tensione. Il problema muscolare potrebbe tener fuori il belga per una decina di partite, tra campionato e Champions League, quasi un paio di mesi di stop.

Gli esami strumentali permetteranno quindi di capire la reale entità dell’infortunio. Se la situazione dovesse essere grave, non è scontato che il club azzurro decida di gettarsi sul mercato per regalare ad Antonio Conte una nuova prima punta.

Napoli, idea Zirkzee come jolly d’attacco

L’eventuale acquisto potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito dato che il Napoli perderà Cheddira (destinato a vestire la maglia dell’Udinese) e ha perso Simeone e Raspadori, ceduti rispettivamente a Torino e Atletico Madrid.

Il solo Lucca dunque non può bastare e Conte nel frattempo spera e valuta altre opzioni tattiche, come quella di Kevin De Bruyne schierato ‘falso nueve’. Attenzione però a giocatori che possono lasciare il proprio club in prestito. In questo senso gli ultimi giorni di mercato possono regalare grandi occasioni. Come Joshua Zirkzee, che al Manchester United sembra destinato a non avere spazio e che potrebbe quindi lasciare il club inglese.

Attenzione poi anche ad altre piste, magari dall’Italia. Come Patrick Cutrone, che difficilmente resterà a Como, come rivelato da Cesc Fabregas.