Lukaku preoccupa il Napoli: infortunio e sostituzione, le condizioni

Romelu Lukaku fa preoccupare il Napoli e Antonio Conte: il calciatore belga costretto al cambio dopo 30 minuti

Dura poco più di mezz’ora la gara di Romelu Lukaku, che stava duettando bene con De Bruyne e Politano. Purtroppo per il Napoli, l’attaccante belga costringe Conte alla sostituzione dopo i primi trenta minuti del test contro l’Olympiacos. E cala il gelo a Castel di Sangro.

Mentre recupera palla sulla trequarti e prova un tiro da fuori con il mancino, Lukaku si infortuna e preoccupa Antonio Conte. Si percepisce immediatamente che qualcosa non va e infatti il giocatore resta immobile sul terreno di gioco aspettando l’ingresso dello staff sanitario. Dopo un primo consulto medico, viene richiesta la sostituzione. Al posto dell’ex Inter e Roma entra Lorenzo Lucca.

Infortunio per Lukaku: le condizioni e cosa è successo

La notizia confortante è che Lukaku sia uscito dal campo sui suoi piedi. Il centravanti del Napoli sembra aver percepito un dolore muscolare nell’interno coscia della gamba sinistra. Un problema che sarà valutato nelle prossime ore con esami approfonditi e un po’ di riposo. Ad ogni modo, al posto di Big Rom, Conte può fare affidamento su Lucca.

I medici hanno tamponato con un po’ di ghiaccio sul punto dolorante della coscia sinistra. Poi Romelu è uscito senza borsa del ghiaccio, ma era visibilmente preoccupato per l’infortunio che gli pregiudica sicuramente l’inizio della stagione. Dalla prima diagnosi, il Napoli comunica che Lukaku ha accusato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra. L’iter riabilitativo comincerà nelle prossime ore.

Poco più tardi, è scoppiata una rissa in campo per l’ennesimo intervento duro di un giocatore dell’Olympiacos nei confronti di Rrahmani. A quel punto Conte è entrato sul terreno di gioco, andando a muso duro prima con l’attaccante El Kaabi e successivamente con l’allenatore avversario Mendilibar. Il momento di tensione è durato poco, ma la partita è tutt’altro che un’amichevole.