Ansia Lukaku, cambia tutto al Napoli: nuovo attaccante e un affare a rischio | CM.IT

L’infortunio di Romelu Lukaku cambia le priorità del Napoli: si cerca un terzo centravanti e un affare ben avviato potrebbe saltare

Si attende l’esito degli esami strumentali, ma le prime diagnosi sull’infortunio di Romelu Lukaku non sono affatto clementi. Il calciatore ha accusato un problema muscolare al quadricipite della gamba sinistra durante l’ultima amichevole di Castel di Sangro.

Il destino beffardo ha punito gli azzurri. Il mercato in attacco sembrava quasi finito. Lucca e Lukaku avrebbero dovuto completare il pacchetto centravanti. Ma dopo gli addii reciproci di Simeone e Raspadori, Manna è tornato a caccia nuovamente per una nuova punta.

Lukaku rischia oltre un mese di stop. Sarebbero a rischio circa dieci partite tra campionato e Champions League. Ma il tutto sarà più chiaro solo dopo gli esami.

Calciomercato Napoli, Lukaku preoccupa e Manna cerca già il terzo attaccante

Nel frattempo, il diesse azzurro e il mister hanno riflettuto sul da farsi. Bisogna acquistare un nuovo attaccante, serve un’alternativa a Lucca per l’inizio della stagione. E quindi non c’è tempo da perdere: stando a quanto raccolto da Calciomercato.it Manna ha già iniziato a chiamare agenti e contattare club per sondare alcune piste.

Nella lista dei papabili nuovi arrivi in casa Napoli c’è anche un vecchio pallino della dirigenza: Joshua Zirkzee. L’olandese non ha trovato grande fortuna al Manchester United. E Manna ha già dimostrato di guardare alla Premier League come fonte per nuovi colpi di mercato. Occhio anche a Krstovic del Lecce, anche se il club pugliese preferirebbe lasciarlo partire a titolo definitivo. Spuntano nuovamente anche i nomi di Mateta e Dovbyk, accostati già nelle passate estati al Napoli.

Ad ogni modo, l’eventuale nuovo colpo in attacco del Napoli arriverebbe con una formula del prestito. La società ha volontà sul puntare principalmente su Lucca e su Lukaku, che tornerà entro la fine del 2025 e si ritaglierà il giusto spazio che merita. Le competizioni però sono tante e sarà necessario far rifiatare l’ex centravanti dell’Udinese.

Nel frattempo è stato bloccato Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 che ha svolto il ritiro di Castel di Sangro con la squadra. L’arrivo del nuovo giocatore sbloccherebbe la partenza del Nazionale Under 21.

Il terzo attaccante frenerebbe un’affare ben avviato. Infatti, il sacrificato potrebbe diventare Elmas. Il giocatore ha già dato disponibilità al ritorno in maglia azzurra, mancherebbe solo l’intesa con il Lipsia.

Mentre si fa concreto l’affare per Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens. Con il giocatore è stato trovato l’accordo economico per cinque anni di contratto, a 1,3 milioni di euro l’anno. Il Napoli vuole chiudere l’affare per una cifra complessiva attorno ai 20 milioni di euro. È il centrocampista che completerebbe il reparto. Si avvicina Juanlu, mentre Gutierrez è già in Italia e attende solo di conoscere i nuovi compagni.